Escándalo en MasterChef: Andy Chango pidió la expulsión del Turco Husaín por "robo"

En la noche del jueves 11 de diciembre en "MasterChef Celebrity" comenzó la semana de olimpiadas, con una impronta futbolera, por eso los jurados anunciaron que los participantes deberían realizar comida de cancha, pero en duelo de parejas. Fue Marixa Balli -al tener la medalla dorada de la semana pasada- la encargada de definir los duelos y qué plato debían elaborar, y eligió que el Turco Husaín y Andy Chango cocinarían sándwich de bondiola.

El primero en presentar su plato fue el futbolista y tuvo una buena devolución, pero cuando fue el turno del músico, Wanda le preguntó al Turco si no le tenía miedo y la respuesta fue contundente "no, porque no puede ni caminar", a lo que andy le respondió enojado "Callate muerto".

"Antes de que lo prueben quiero pedir la eliminación directa del Turco Husaín por no respetar el fair play, me robó dos huevos y está filmado, pido la eliminación directa" reclamó el músico ante Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

Desde el comienzo de esta temporada de "Masterchef Celebrity", la conductora Wanda Nara y su ex, el participante Maxi López tuvieron muchos idas y vueltas, pases de facturas y bromas con su pasado juntos y este jueves no fue la excepción.

Mientras estaban cocinando, la conductora se acercó a la estación del participante junto a Pablo Giralt -el invitado de la noche- y bromearon sobre un tema que obsesiona a Wanda, el dinero.

Luego de hablar de los beneficios que tuvo el futbolista con su ex como negociadora de contratos y la plata que le había hecho ahorrar, Maxi López cerro la charla con una frase contundente "Gran gastadora de la mía y ahorradora de la suya, por eso tiene mucha plata".

Con información de Popular