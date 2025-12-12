La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Escándalo en MasterChef: Andy Chango pidió la expulsión del Turco Husaín por "robo"
El músico denunció en vivo que el exfutbolista le quitó dos huevos durante el desafío de comida de cancha y desató un tenso cruce frente al jurado.Sociedad12/12/2025
En la noche del jueves 11 de diciembre en "MasterChef Celebrity" comenzó la semana de olimpiadas, con una impronta futbolera, por eso los jurados anunciaron que los participantes deberían realizar comida de cancha, pero en duelo de parejas. Fue Marixa Balli -al tener la medalla dorada de la semana pasada- la encargada de definir los duelos y qué plato debían elaborar, y eligió que el Turco Husaín y Andy Chango cocinarían sándwich de bondiola.
El primero en presentar su plato fue el futbolista y tuvo una buena devolución, pero cuando fue el turno del músico, Wanda le preguntó al Turco si no le tenía miedo y la respuesta fue contundente "no, porque no puede ni caminar", a lo que andy le respondió enojado "Callate muerto".
"Antes de que lo prueben quiero pedir la eliminación directa del Turco Husaín por no respetar el fair play, me robó dos huevos y está filmado, pido la eliminación directa" reclamó el músico ante Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.
Desde el comienzo de esta temporada de "Masterchef Celebrity", la conductora Wanda Nara y su ex, el participante Maxi López tuvieron muchos idas y vueltas, pases de facturas y bromas con su pasado juntos y este jueves no fue la excepción.
Mientras estaban cocinando, la conductora se acercó a la estación del participante junto a Pablo Giralt -el invitado de la noche- y bromearon sobre un tema que obsesiona a Wanda, el dinero.
Luego de hablar de los beneficios que tuvo el futbolista con su ex como negociadora de contratos y la plata que le había hecho ahorrar, Maxi López cerro la charla con una frase contundente "Gran gastadora de la mía y ahorradora de la suya, por eso tiene mucha plata".
Con información de Popular
El líder de Turf sufrió un infarto agudo de miocardio en un bar y fue trasladado al Hospital Fernández, donde le colocaron un stent. Evoluciona de manera favorable bajo estricta supervisión médica.
Bomberos recomiendan revisar luces y enchufes para evitar incendios en las fiestas
Piden extremar cuidados con luces, enchufes, velas y pirotecnia en las fiestas, y alertó que muchos accidentes se generan por conexiones saturadas y decoración en mal estado.
Indignidad hereditaria: la Justicia excluyó a un hijo y a un cónyuge por abandono”
El tribunal determinó que no brindaron asistencia a la fallecida, pese a que dependía totalmente de sus cuidados.
Día Internacional de los Derechos de los Animales: resaltan los cambios de perspectiva en la Justicia salteñaSociedad10/12/2025
La abogada Carmen Céspedes consideró que la Justicia local avanzó significativamente en la materia, sin embargo, advirtió que efectivos policiales deben ser capacitados sobre estos derechos.
Equidad, no igualdad: el concepto clave para entender los derechos humanos hoy
El abogado Marcelo Nieto Martínez explicó en Aries el sentido histórico del Día Internacional de los Derechos Humanos y cuestionó la idea de “universalidad” de la declaración de 1948.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.