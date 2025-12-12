Informe advierte sobre un déficit de 1.4 millones de trabajadores para cubrir el hueco dejado por las jubilaciones.
Río de Janeiro: 1000 policías realizan operación contra el Comando Vermelho
La segunda fase de la Operación Contención movilizó a agentes de las policías Militar y Civil en el Complejo do Salgueiro, en busca de líderes de la organización criminal, sin que se reporten víctimas hasta el momento.El Mundo12/12/2025
Unos 1000 policías de Río de Janeiro realizaron este jueves una operación en un conjunto de favelas de la ciudad contra el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil, en la segunda fase de la llamada Operación Contención, que dejó 122 muertos en octubre.
Los uniformados ocuparon el Complejo do Salgueiro desde la madrugada de este jueves para intentar capturar líderes de la organización criminal en ese conjunto de favelas en Sao Gonzalo, municipio del área metropolitana de Río de Janeiro.
Pese a que los policías fueron recibidos a balazos y se registraron tiroteos en diferentes áreas, hacia al mediodía de este jueves no había informaciones sobre muertos, heridos o detenidos, según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública.
Qué es la Operación Contención
En la primera fase de la operación, a finales de octubre, la acción policial realizada en los complejos de favelas de Penha y Alemao, también controlados por el Comando Vermelho, terminó con 122 muertos, incluyendo cinco policías.
Fue la operación policial más letal hasta ahora en Brasil.
La Operación Contención busca frenar el avance territorial del Comando Vermelho, una organización nacida en las cárceles cariocas en la década de 1970 y que actualmente tiene ramificaciones en la mayoría de los estados de Brasil y en algunos países vecinos.
Según la Policía, la nueva fase de la operación tenía por objetivo el cumplimiento de 44 órdenes de arresto contra miembros de la organización criminal.
El principal blanco es Antonio Ilário Ferreira, un narcotraficante de 61 años conocido como ‘Barricó’ y considerado el principal jefe de los pistoleros del Comando Vermelho en Sao Gonzalo.
Ferreira cumplía una condena a 27 años de prisión en un presidio de máxima seguridad en Mato Grosso do Sul, en la frontera de Brasil con Paraguay, pero fue liberado gracias a un beneficio judicial en 2019 y desde entonces está prófugo.
La operación de hoy movilizó 880 agentes de la Policía Militarizada y 120 de la Policía Civil, que contaron con el apoyo de 20 vehículos blindados y dos helicópteros.
Además de los ocasionales tiroteos sin víctimas, la mayor dificultad de los policías fue remover barreras montadas por los narcotraficantes en las calles de acceso a las favelas, a algunas de las cuales les prendieron fuego.
Con información de EFE
El mensaje, pregrabado durante la última semana de noviembre en Clarence House, será transmitido como parte de la campaña benéfica Stand Up to Cancer.
EE. UU. podría revisar cinco años de redes sociales a viajeros de países exentos de visaEl Mundo12/12/2025
La CBP propone exigir a visitantes de 42 países información detallada sobre actividad en redes, correos y familiares, en una medida que expertos califican de invasiva y peligrosa para la libertad de expresión.
Truphena Muthoni, de 22 años, superó su propio récord para protestar contra la deforestación y llamar la atención sobre la relación entre naturaleza y salud mental.
También incluyó a un empresario. Los familiares del gobernante venezolano fueron indultados por Joe Biden en 2022 tras ser acusados de narcotráfico.
Venezuela alerta sobre “nueva era de piratería” tras confiscación de buque por EE. UU.El Mundo12/12/2025
Maduro calificó la acción como un acto criminal en el Caribe y afirmó que los tripulantes de la nave interceptada permanecen desaparecidos.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.