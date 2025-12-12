Venezuela alerta sobre “nueva era de piratería” tras confiscación de buque por EE. UU.

Informe advierte sobre un déficit de 1.4 millones de trabajadores para cubrir el hueco dejado por las jubilaciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este jueves que los tripulantes del buque petrolero interceptado y confiscado por Estados Unidos el miércoles en aguas cercanas a su país están “desaparecidos”.
“Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe”, manifestó Maduro en un acto presidencial.
Además, denunció que el gobierno de Donald Trump, se quiere “robar” el petróleo venezolano.
“Venezuela rechaza esta pirateria criminal contra todo el Caribe”, afirmó.
Maduro dijo que denunciará en instancias internacionales la incautación del petróleo y la “desaparición” de sus tripulantes para “asegurar” todas sus naves y “garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo”,
El buque fue incautado el miércoles por fuerzas estadounidense mientras navegaba frente a las costas de Venezuela, según anunció Trump. El gobierno estadounidense argumentó que el navío había sido sancionado por transportar ilegalmente crudo para financiar a la Guardia Revolucionaria iraní y al movimiento chiita libanés Hezbollah.
Maduro se mofó de María Corina Machado
En su extenso discurso, Maduro también se mofó de la Premio Nobel de la Paz 2026, María Corina Machado, a la que llama irónicamente La Sayona, un personaje del folclore venezolano. Se trata del espectro de una mujer alta y elegante que castiga a los hombres.
Con una voz aguda y entre fingidos sollozos, Maduro se burló de la líder opositora y susurró: “Nadie me quiere, nadie me quiere”.
Maduro aludió a la rueda de prensa dada este jueves por Machado en Oslo, a donde llegó para recibir el Nobel de la Paz, aunque no pudo recibir personalmente el premio.
“Salió hablando en inglés pidiendo la invasión a Venezuela. Hoy salió delinquiendo, delinquiendo y delinquiendo y salió respirando por la herida, porque este pueblo está unido y victorioso”, afirmó.
Además, señaló que “este pueblo derrotó a los nazis y nunca volverán esos apellidos a Venezuela. Los nazi-fascistas jamas, never never in the life (nunca en la vida)”, concluyó.
Con información de EFE y AFP
