El mensaje, pregrabado durante la última semana de noviembre en Clarence House, será transmitido como parte de la campaña benéfica Stand Up to Cancer.
España necesita más de un millón de inmigrantes en 10 años
Informe advierte sobre un déficit de 1.4 millones de trabajadores para cubrir el hueco dejado por las jubilaciones.El Mundo12/12/2025
España necesita acoger a un millón y medio de inmigrantes durante los próximos diez años para sostener su crecimiento económico y contrarrestar el impacto del envejecimiento de la población, ha reconocido la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball (SBEES) en la presentación del estudio sobre los retos demográficos en La España de los 50 millones, que ha encargado a Opina 360.
El informe recoge que en los próximos años se va a producir una transformación poblacional sin precedentes, marcada por la baja natalidad estructural, el envejecimiento acelerado de la población debido al aumento de la esperanza de vida y la creciente dependencia de los flujos migratorios para sostener el mercado laboral.
Todos estos factores hacen que sea necesario “integrar la inmigración como solución para abordar algunos de los retos demográficos que España va a tener que afrontar cuando alcance los 50 millones de habitantes y de esa manera continuar siendo un país competitivo y solvente económicamente”, señala el estudio.
Pacto Social para “no quedarnos sin mano de obra”
En este sentido, el presidente de SBEES y de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, demanda un Pacto Social entre los poderes públicos y la sociedad civil que permita corregir, superar y anticipar los cambios de la evolución demográfica: “La demografía no es un tema de futuro sino un tema de rabiosa actualidad. Si España no afronta el reto demográfico de forma contundente e inmediata, nos quedaremos sin mano de obra para trabajar y sin capacidad de competir”.
A juicio de Sánchez Llibre, España y la economía española necesitan “inevitablemente” de la inmigración para progresar económicamente. Incide en que “las empresas necesitamos sí o sí de la inmigración para poder ser más productivos, más competitivos, para la generación de riqueza y al mismo tiempo para la generación de puestos de trabajo y para poder reducir las desigualdades y reforzar la cohesión social”.
Otros de los beneficios que los inmigrantes aportan a España son que colaboran en la sostenibilidad de la Sociedad del Bienestar y son “una solución” para el futuro económico y social del país, ha reconocido el presidente de SBEES.
Un déficit de 1,4 millones de trabajadores
El informe, que también aborda las previsiones demográficas para los próximos años, prevé que la población española alcance los 50 millones de habitantes en las próximas dos décadas, con un saldo migratorio neto positivo. Si se cumplen estas previsiones, en 2035 la suma de la población originaria del extranjero y los descendientes de extranjeros nacidos en España podría superar el 34%, lo que supone que un tercio de la población estará vinculada, en primera o segunda generación, a la inmigración.
En cuanto a la próxima década, los autores del informe prevén que se producirá un desequilibrio en el mercado laboral entre las personas que se jubilen y las que se incorporen al trabajo, ocasionando un déficit de 1,4 millones de trabajadores, de modo que un 6,3% de los empleos totales no podrán ser cubiertos y haría falta incorporar cada año a cerca de 140.000 personas en edad laboral para cubrir ese déficit de trabajadores. Asimismo, apuntan que el aumento de pensionistas y el gasto en prestaciones continúan siendo un reto para la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.
En este escenario, es necesario abordar estrategias para afrontar los cambios demográficos que van a condicionar la economía y la productividad empresarial, en opinión del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para quien “el cambio demográfico es global pero se da la circunstancia de que España es uno de los países donde esta transformación será mayor porque tenemos una esperanza de vida de las más largas y muy baja natalidad, por lo que somos el quinto país más envejecido de Europa”.
Un gasto en pensiones del 16% del PIB en 2050
Garamendi cree que esta evolución va a tener impacto en varios ámbitos, por lo que “ha llegado la hora de actuar, hay que abordar cuestiones como las derivadas del envejecimiento de nuestra población, que va a provocar el incremento del gasto en pensiones, que va a pasar del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) de hoy a suponer el 16% en 2050”.
El presidente de la CEOE sostiene que para tener una España mejor hay que trabajar en la integración: “Hay que recibir, atraer a la gente que quiera sumar porque aporta riqueza”.
Los inmigrantes son “esenciales” para compensar las jubilaciones
También los analistas de BBVA Research reconocen en su Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo del tercer trimestre de 2025 que los inmigrantes son “esenciales para sostener la creación de empleo y compensar las jubilaciones”.
Argumentan que los inmigrantes ocuparon el 57% del empleo creado en el tercer trimestre y el total de ocupados con nacionalidad extranjera ha aumentado un 49,1% desde el cuarto trimestre de 2019, mientras que en el caso de los nacidos en España se ha incrementado un 4,4%.
El observatorio también detecta que entre julio y septiembre se ha producido una caída de la tasa de participación de la población española, lo que moderó el avance de la población activa. “La población activa también creció, pero menos que en los dos trimestres precedentes debido a la reducción de la tasa de participación de la población española”, señala el documento. El aumento provino de la población extranjera, impulsado por el crecimiento demográfico.
Con información de Infobae
EE. UU. podría revisar cinco años de redes sociales a viajeros de países exentos de visaEl Mundo12/12/2025
La CBP propone exigir a visitantes de 42 países información detallada sobre actividad en redes, correos y familiares, en una medida que expertos califican de invasiva y peligrosa para la libertad de expresión.
Truphena Muthoni, de 22 años, superó su propio récord para protestar contra la deforestación y llamar la atención sobre la relación entre naturaleza y salud mental.
La segunda fase de la Operación Contención movilizó a agentes de las policías Militar y Civil en el Complejo do Salgueiro, en busca de líderes de la organización criminal, sin que se reporten víctimas hasta el momento.
También incluyó a un empresario. Los familiares del gobernante venezolano fueron indultados por Joe Biden en 2022 tras ser acusados de narcotráfico.
Venezuela alerta sobre “nueva era de piratería” tras confiscación de buque por EE. UU.El Mundo12/12/2025
Maduro calificó la acción como un acto criminal en el Caribe y afirmó que los tripulantes de la nave interceptada permanecen desaparecidos.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.