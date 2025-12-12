Informe advierte sobre un déficit de 1.4 millones de trabajadores para cubrir el hueco dejado por las jubilaciones.
EE.UU sanciona a tres sobrinos de Maduro y bloquea buques petroleros venezolanos
También incluyó a un empresario. Los familiares del gobernante venezolano fueron indultados por Joe Biden en 2022 tras ser acusados de narcotráfico.El Mundo12/12/2025
Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones contra tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con un empresario y buques de seis compañías navieras que transportan petróleo venezolano. Lo informó el gobierno de Donald Trump.
La medida se produce al día siguiente de que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa venezolana, en una nueva escalada en la crisis entre ambos países.
“Estas sanciones tienen como objetivo a tres sobrinos de Maduro, dos de los cuales son narcotraficantes convictos”, señaló un comunicado del Departamento de Estado.
Quienes son los sobrinos de Nicolás Maduro
El gobierno de Trump recordó que “en octubre de 2022, el gobierno anterior (del presidente Joe Biden) les concedió el indulto como parte de un intercambio de presos que involucró a siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela”.
“Ambos hombres regresaron a Venezuela y, hasta 2025, han continuado con sus actividades de narcotráfico”, aseguró el texto.
Las sanciones son monitoreadas por el Departamento del Tesoro.
“La medida de hoy (jueves) también apunta al sector petrolero de Venezuela, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, e identifica seis buques como propiedad bloqueada”, añadió el comunicado.
El buque que fuerzas estadounidenses asaltaron en el Caribe también estaba sometido a sanciones, en ese caso por sus vínculos con Irán y el grupo Hezbolá.
Los dos sobrinos de Maduro condenados en Nueva York tras su detención en 2016 son Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores.
El tercero es Carlos Erik Malpica Flores. Los tres son sobrinos por parte de la esposa de Maduro, Cilia Flores.
Con información de AFP
El mensaje, pregrabado durante la última semana de noviembre en Clarence House, será transmitido como parte de la campaña benéfica Stand Up to Cancer.
EE. UU. podría revisar cinco años de redes sociales a viajeros de países exentos de visaEl Mundo12/12/2025
La CBP propone exigir a visitantes de 42 países información detallada sobre actividad en redes, correos y familiares, en una medida que expertos califican de invasiva y peligrosa para la libertad de expresión.
Truphena Muthoni, de 22 años, superó su propio récord para protestar contra la deforestación y llamar la atención sobre la relación entre naturaleza y salud mental.
La segunda fase de la Operación Contención movilizó a agentes de las policías Militar y Civil en el Complejo do Salgueiro, en busca de líderes de la organización criminal, sin que se reporten víctimas hasta el momento.
Venezuela alerta sobre “nueva era de piratería” tras confiscación de buque por EE. UU.El Mundo12/12/2025
Maduro calificó la acción como un acto criminal en el Caribe y afirmó que los tripulantes de la nave interceptada permanecen desaparecidos.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.