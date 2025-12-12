Informe advierte sobre un déficit de 1.4 millones de trabajadores para cubrir el hueco dejado por las jubilaciones.
Activista keniana rompe récord mundial abrazando un árbol durante 72 horas
Truphena Muthoni, de 22 años, superó su propio récord para protestar contra la deforestación y llamar la atención sobre la relación entre naturaleza y salud mental.El Mundo12/12/2025
La activista ambiental de 22 años, Truphena Muthoni, rompió un récord mundial tras completar 72 horas consecutivas abrazada a un árbol en el condado de Nyeri, Kenia, como símbolo de protesta contra la deforestación en su país.
Según informó The Star, la marca superó su registro previo de 48 horas continuas, alcanzado en febrero de 2025, y será enviada a los organismos internacionales encargados de certificar récords para su verificación.
La protesta ambientalista comenzó el pasado lunes 8 de diciembre frente a la oficina del gobernador de Nyeri, donde Muthoni dio inicio al desafío bajo la mirada de seguidores, funcionarios del condado y espectadores curiosos.
Según la prensa local, desde el inicio explicó que su objetivo era superar su récord anterior y llevarlo a 72 horas para reforzar su mensaje climático.
Durante la maratónica jornada, Muthoni señaló que la iniciativa era más que una demostración de resistencia física.
La activista describió el reclamo como una protesta silenciosa contra la deforestación, un llamado a proteger los bosques indígenas y una declaración personal sobre el vínculo entre naturaleza y bienestar emocional.
En ese contexto, afirmó —según The Star— que “la razón para abrazar árboles es que es terapéutico”, y que “tenemos muchas crisis de salud mental en todo el mundo que están directamente relacionadas con la degradación ambiental”.
De acuerdo a lo informado por la prensa local, a lo largo de las 72 horas, la joven soportó fuertes lluvias, noches frías y un profundo agotamiento físico, permaneciendo abrazada al árbol sin comida, agua ni descansos.
Durante todo el desafío, voluntarios médicos y organizadores supervisaron su estado de salud y activistas medioambientales organizaron una lista de reproducción de música para sostener su ánimo.
Con información de TN
El mensaje, pregrabado durante la última semana de noviembre en Clarence House, será transmitido como parte de la campaña benéfica Stand Up to Cancer.
EE. UU. podría revisar cinco años de redes sociales a viajeros de países exentos de visaEl Mundo12/12/2025
La CBP propone exigir a visitantes de 42 países información detallada sobre actividad en redes, correos y familiares, en una medida que expertos califican de invasiva y peligrosa para la libertad de expresión.
La segunda fase de la Operación Contención movilizó a agentes de las policías Militar y Civil en el Complejo do Salgueiro, en busca de líderes de la organización criminal, sin que se reporten víctimas hasta el momento.
También incluyó a un empresario. Los familiares del gobernante venezolano fueron indultados por Joe Biden en 2022 tras ser acusados de narcotráfico.
Venezuela alerta sobre “nueva era de piratería” tras confiscación de buque por EE. UU.El Mundo12/12/2025
Maduro calificó la acción como un acto criminal en el Caribe y afirmó que los tripulantes de la nave interceptada permanecen desaparecidos.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.