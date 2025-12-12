EE. UU. podría revisar cinco años de redes sociales a viajeros de países exentos de visa

Los viajeros que visiten Estados Unidos procedentes de países como el Reino Unido, Francia, Alemania y Corea del Sur pronto podrían tener que someterse a una revisión de hasta cinco años de su historial en las redes sociales, según una propuesta presentada el martes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés).

El cambio afectaría a los visitantes que son elegibles para el programa de exención de visa, que permite a personas de 42 países viajar sin ese documento a Estados Unidos hasta por 90 días, siempre que primero obtengan una autorización electrónica de viaje.

En la propuesta presentada el martes en el Registro Federal, la CBP dijo que tiene previsto pedir a los solicitantes una larga lista de datos personales, que incluye redes sociales, direcciones de correo electrónico de la última década y los nombres, fechas de nacimiento, lugares de residencia y lugares de nacimiento de padres, cónyuges, hermanos e hijos.

Con el sistema actual, los solicitantes de países exentos de visa deben inscribirse en el programa del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje. Pagan 40 dólares y envían una dirección de correo electrónico, domicilio, número de teléfono e información de contacto en caso de emergencia. La autorización es válida durante dos años.

Esta medida de la CBP sigue a otras similares adoptadas por el gobierno de Estados Unidos para revisar las redes sociales de algunos solicitantes de visa, incluidos quienes solicitan visas H-1B concedidas a trabajadores extranjeros cualificados, así como quienes solicitan visas de estudiante y académico. También sigue a los planes pendientes del gobierno de cobrar una nueva tasa de integridad del visado de US$250 a muchos visitantes, aunque quienes provienen de países exentos de visa no tengan que pagar esa tasa.

El sector de los viajes objetó contra la tasa de integridad del visado. En noviembre, una coalición de más de 20 empresas turísticas y de viajes firmó una carta de oposición, en la que alegaban que la cuota desalentaría a millones de posibles visitantes internacionales a Estados Unidos, incluidos los que viajarían para asistir a eventos como el Mundial de fútbol del próximo año.

Un funcionario del sector de los viajes, que habló de forma anónima porque su organización aún no había tenido tiempo de examinar la propuesta, dijo que la CBP no había informado a las partes interesadas del sector sobre el plan, que calificó de escalada significativa en la investigación de los viajeros.

En la notificación, la CBP dijo que aceptaría 60 días de comentarios públicos sobre la propuesta.

Si se aprueba el plan, la CBP podría aplicar los cambios gradualmente en las semanas y meses siguientes, dijo en una alerta el bufete de abogados de inmigración Fragomen. Bo Cooper, socio de Fragomen, dijo que el nuevo enfoque del gobierno respecto a la revisión de las redes sociales era un “cambio de paradigma” frente a la época en que las agencias las utilizaban para verificar hechos concretos, como la actividad delictiva.

“El nuevo método implica examinar el discurso en línea y luego denegar el viaje con base en la discreción y la política sobre el tipo de cosas que se dicen”, dijo Cooper, y añadió: “Será interesante observar las cifras del turismo”.

La empresa advirtió que el aumento de la recopilación de datos por parte del gobierno podría dar lugar a esperas más largas para que los viajeros obtengan autorización para visitar Estados Unidos, además de “una mayor probabilidad de ser señalados para un escrutinio más minucioso”.

Sophia Cope, abogada principal de la Electronic Frontier Foundation, un grupo de derechos digitales, dijo en un comunicado que la divulgación y vigilancia obligatorias de las redes sociales iba a “exacerbar los daños a las libertades civiles”.

“No se demostró ser eficaz para encontrar terroristas y otras personas malas”, añadió. “Pero coartó la libertad de expresión e invadido la intimidad de viajeros inocentes, junto con la de sus familiares, amigos y colegas estadounidenses”.

La CBP no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Con información de TN