Causa Cuadernos: la justicia repasa pagos ilegales en “La Camarita”
El Tribunal Oral Federal 7 escucha las defensas y la exposición de la Fiscalía sobre contratos viales y presuntos sobornos.Judiciales11/12/2025
El Tribunal Oral Federal 7 continúa este jueves con una nueva audiencia de la causa “Cuadernos”, donde seguirá la lectura de la acusación por las presuntas irregularidades detectadas en la asignación de contratos para obras civiles viales, vinculadas a la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Este segmento involucra a la expresidenta Cristina Kirchner, junto a otros 5 exfuncionarios y 43 empresarios, acusados de integrar asociación ilícita, cohecho pasivo y cohecho activo.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, y Germán Castelli escucharán durante la jornada la exposición de las defensas de los procesados.
Según el documento de elevación a juicio presentado por el fiscal Carlos Stornelli el 20 de noviembre de 2019 ante el juez Claudio Bonadio, esta rama de la investigación surgió en agosto de 2018 como una derivación de la causa principal “Cuadernos”, tras descubrir indicios de que la supuesta organización criminal liderada por la expresidenta también intervenía en el ámbito de las obras públicas no viales.
Testimonios de arrepentidos revelaron que se habrían entregado pagos anticipados a autoridades estatales mediante el financista Ernesto Clarens, propietario de Inverness SA, extrayendo un porcentaje de las ofertas por las obras.
Además de Cristina Kirchner, en este tramo se acusa al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, la responsabilidad compartida en múltiples casos de recepción de sobornos.
También se procesó a Sergio Hernán Passacantando, exgerente de Administración en la Dirección Nacional de Vialidad y antiguo empleado de Inverness entre 2003 y 2005; a Nelson Guillermo Periotti, exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad; y a Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador general de Vialidad.
Clarens enfrenta cargos por mediar en los sobornos recibidos por los funcionarios.
Por el lado empresarial, se acusa de entrega de sobornos a figuras como Carlos Guillermo Enrique Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012 y titular de Esuco Sociedad Anónima; Miguel Marcelino Aznar, presidente de Vialco Sociedad Anónima y Decavial Sociedad Anónima Industrial Comercial Agrícola y Ganadera; Osvaldo Manuel De Sousa, Carlos Fabián De Sousa y Cristóbal López, presidentes y socio principal de Compañía de Petróleo y Construcciones Sociedad Anónima y Grupo Indalo; Gerardo Luis Ferreyra y Osvaldo Atenor Acosta, vicepresidente y accionista mayoritario de Electroingeniería SA.
También Hugo Alberto Dragonetti, director de Panedile Argentina SA; Aldo Benito Roggio y Ricardo Santiago Scuncia, presidente e integrante del Grupo Roggio SA; Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero, accionista y directivo de Objetivos de Desarrollo Sostenible SA e IECSA; y Santiago Ramón Altieri, directivo de IECSA, entre otros.
La audiencia del martes incluyó la lectura de las secciones iniciales del documento fiscal, como el origen de la causa y los hechos imputados a Periotti, Férgola y Passacantando.
Posteriormente, se detallaron los cargos por entrega de sobornos contra los empresarios mencionados, y por recepción de sobornos contra la expresidenta, De Vido, López y Clarens como facilitador.
Durante las audiencias de los días 11, 16 y 18 de diciembre se dará lectura a los capítulos clave de la acusación del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Fabiana León y su equipo. Esos días se abordarán los capítulos referidos a “El inicio de la causa”, “Los hechos”, los descargos de los imputados y, un punto central para el proceso: “Los acuerdos de colaboración” y “La valoración de la prueba”.
Finalmente, antes de la feria judicial, el 23 de diciembre será el turno de escuchar los requerimientos de la Fiscalía Federal N°4 respecto a los expedientes conexos conocidos como “Trenes” y “Corredores Viales”, donde se investigan maniobras ilícitas específicas en la concesión de peajes y transporte ferroviario.
Con información de TN
Orán: reconstrucción del hecho e inspección ocular en un juicio por homicidio en Isla de CañasJudiciales10/12/2025
Ocurrió la noche del 15 de abril de 2023 en Iruya, cuando un hombre fue lesionado con un arma blanca.
Condenado por corrupción, ‘Kila’ Gonza asumiría como concejal: “Parece tener una protección que no es normal”
Pese a tener condenas por corrupción, y varios juicios pendientes, Ernesto ‘Kila’ Gonza podría ocupar una banca en el Concejo de San Lorenzo. “Esto es un manoseo a las instituciones”, lamentó el intendente Manuel Saravia.
La mujer de 29 años se presentó en la ex Comisaria 20 de Orán para llevar comida y otros elementos a un detenido.
La Corte Suprema desestimó los recursos de los acusados y permitirá que los inversores sigan como querellantes en la investigación por el presunto “rug pull”.
El acusado expresó arrepentimiento y pidió disculpas a la familia tras ser declarado culpable como reincidente por tercera vez.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.