Orán: reconstrucción del hecho e inspección ocular en un juicio por homicidio en Isla de Cañas

Ocurrió la noche del 15 de abril de 2023 en la localidad de Isla de Cañas, departamento Iruya, cuando un hombre fue lesionado con un arma blanca.

Iba en su motocicleta y se cayó. Una mujer que vio lo sucedido trató de ayudarlo junto a otras personas, pero no advirtieron que tenía una herida en la zona del tórax. Falleció cuando era trasladado en ambulancia hacia el hospital de Orán.

Por este hecho fue acusado como presunto autor del delito de homicidio simple un joven de 21 años, actual pareja de la expareja de la víctima. En el marco del juicio que se lleva en su contra los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Aldo Primucci, Mario Maldonado y Norma Roxana Palomo, se trasladaron ayer al lugar donde fue encontrado el cuerpo en Isla de Cañas, y allí realizaron la reconstrucción del hecho y la inspección ocular, medidas que habían sido solicitadas por la defensa.

De la medida participaron la fiscal del GAP Soledad Filtrin Cuezzo, el abogado defensor Juan Manuel Pizarro Echenique junto al acusado, personal de criminalística del CIF, contó con la colaboración del Servicio Penitenciario y agentes de la Policía.

El próximo viernes 12 se reanudará la audiencia de debate para escuchar las últimas declaraciones testimoniales y se fijará la fecha para la reproducción de los alegatos de las partes.