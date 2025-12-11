“Es el fin del sistema educativo nacional y federal” y sitúa a la educación en “una lógica de sálvese quien pueda”. Eso advierten especialistas en materia de educación sobre el proyecto libertario.
Ruptura en La Matanza: Leila Gianni quebró el bloque libertario
Gianni armó su propio bloque a horas de asumir y acusó al sector parejista de desplazarla. Desde LLA la desautorizaron y afirmaron que su salida fue “una decisión personal”.Política11/12/2025
Las internas de los libertarios en Provincia parecen no tener fin. Esta vez no fue otro capítulo del enfrentamiento entre el armado del karinista Sebastián Pareja y Las Fuerzas del Cielo, que responden a Santiago Caputo, sino que la concejal Leila Gianni, ex funcionaria de Capital Humano y febril usuaria de redes sociales para hacer campaña, rompió el bloque de LLA en La Matanza en franca disputa con los delegados parejistas, encabezados por Luis Ontiveros, también enemistado con el PRO.
A horas de asumir en su banca en el órgano parlamentario, Gianni conformó el bloque Alianza Libertad Republicana por no compartir "prácticas y modos de conducción" de parte de Ontiveros y su mujer Lorena Ramos, quien conduce el bloque. La voluptuosa concejal pretendía encabezar la bancada o tener un lugar en las vicepresidencias del cuerpo, pero fue apartada por los delegados parejistas. Durante la campaña había ganado notoriedad a través de spots en las redes sociales y también por su dura confrontación con el intendente Fernando Espinoza.
Justamente en las últimas horas, y en paralelo a la decisión de la abogada de armar bloque propio, trascendió un video en el que se la ve saludando a Espinoza durante la asunción de los nuevos concejales matanceros, lo que le valió críticas en las redes libertarias. Pero la edil atribuye la movida a la disputa con Ontiveros ya que se trató de una "formalidad".
La otra consecuencia del enfrentamiento fue el supuesto bozal que le impuso la conducción libertaria del distrito para manifestarse en nombre del partido. A través de una cuenta de X de LLA distrital, se le dijo que "no está autorizada a hablar" por el espacio violeta.
Los libertarios, tras la disputa, sostuvieron que la legisladora “no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de nuestro espacio” y calificaron la decisión de Gianni como una medida “consciente y planificada con la intención de generar división interna”.
Cerca de Pareja minimizaron los alcances del comunicado pero aclararon que "la verdad es que se fue ella" del bloque oficial de LLA en este populoso distrito de la tercera sección electoral. "Si existiendo un bloque de LLA pre constituido y siendo el espacio político por el cual asumís, si el mismo día de la jura constituís un bloque aparte te estás yendo solo", explicaron las fuentes consultadas.
Gianni, en tanto, atribuyó su alejamiento a una relación quebrada con Ontiveros -referente de "Los Inquebrantables" que disputan con Las Fuerzas del Cielo en Provincia- y asegura tener línea directa con el propio Javier Milei. El tema es que la política partidaria en Buenos Aires la detenta su hermana Karina.
En declaraciones a este diario, la ex abogada de Capital Humano hizo su descargo: "Estoy hace más de un año en La Matanza por pedido de nuestro Presidente, trabajando 24 x 7, escuchando a los vecinos, exponiendo y denunciado las problemáticas que Espinoza trata de esconder. Le pese a quien le pese fueron más de 195 mil matanceros que acompañaron con su voto la lista que encabece. Ellos me eligieron voy a seguir, ahora con más fuerza, responsabilidad y respeto al haber asumido como concejal. Evidentemente hay gente a la que le molesto y molesta, pero no me van a silenciar ni impedir que trabaje como vengo haciendo".
Como sea, la nueva bancada Alianza Libertad Republicana la tendrá como titular y estará acompañada por otro libertario, Ricardo Lococo y dos representantes del PRO: Hernán Finocchiaro -hermano de Alejandro, actual diputado nacional- y Javier Ferreria. Con ese número, el nuevo espacio podría obtener una silla en la vicepresidencia del cuerpo.
Con información de Clarín
Reforma laboral: el plan del Gobierno para aprobarla y los funcionarios que negociarán los puntos en discusiónPolítica11/12/2025
Milei envió el proyecto y se desbloquea el diálogo para conseguir votos. Bullrich quiere un tratamiento exprés. El nuevo interlocutor designado por Manuel Adorni y la lupa legal que habrá en la Casa Rosada
La CGT se movilizará el 18 de diciembre a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboralPolítica11/12/2025
a Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió una manifestación de rechazo contra la reforma laboral para el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas. El epicentro del reclamo será la Plaza de Mayo.
El proyecto de reforma laboral incluye un marco regulatorio específico que define a los trabajadores de plataformas de delivery y movilidad como "prestadores independientes" y no como empleados en relación de dependencia.
a Federación Argentina de Trabajadores de Prensa denunció que la reforma laboral busca "borrar un siglo de derechos" al derogar el Estatuto del Periodista.
El proyecto de reforma laboral enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, firmado por el presidente Javier Milei, incluye la derogación de la Ley 12.908, conocida como el Estatuto del Periodista.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.
Esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada ejercerá esa función a partir del día de la fecha y hasta el 10 de diciembre de 2027.