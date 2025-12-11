Ruptura en La Matanza: Leila Gianni quebró el bloque libertario

Las internas de los libertarios en Provincia parecen no tener fin. Esta vez no fue otro capítulo del enfrentamiento entre el armado del karinista Sebastián Pareja y Las Fuerzas del Cielo, que responden a Santiago Caputo, sino que la concejal Leila Gianni, ex funcionaria de Capital Humano y febril usuaria de redes sociales para hacer campaña, rompió el bloque de LLA en La Matanza en franca disputa con los delegados parejistas, encabezados por Luis Ontiveros, también enemistado con el PRO.

A horas de asumir en su banca en el órgano parlamentario, Gianni conformó el bloque Alianza Libertad Republicana por no compartir "prácticas y modos de conducción" de parte de Ontiveros y su mujer Lorena Ramos, quien conduce el bloque. La voluptuosa concejal pretendía encabezar la bancada o tener un lugar en las vicepresidencias del cuerpo, pero fue apartada por los delegados parejistas. Durante la campaña había ganado notoriedad a través de spots en las redes sociales y también por su dura confrontación con el intendente Fernando Espinoza.

Justamente en las últimas horas, y en paralelo a la decisión de la abogada de armar bloque propio, trascendió un video en el que se la ve saludando a Espinoza durante la asunción de los nuevos concejales matanceros, lo que le valió críticas en las redes libertarias. Pero la edil atribuye la movida a la disputa con Ontiveros ya que se trató de una "formalidad".

La otra consecuencia del enfrentamiento fue el supuesto bozal que le impuso la conducción libertaria del distrito para manifestarse en nombre del partido. A través de una cuenta de X de LLA distrital, se le dijo que "no está autorizada a hablar" por el espacio violeta.

Los libertarios, tras la disputa, sostuvieron que la legisladora “no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de nuestro espacio” y calificaron la decisión de Gianni como una medida “consciente y planificada con la intención de generar división interna”.

Cerca de Pareja minimizaron los alcances del comunicado pero aclararon que "la verdad es que se fue ella" del bloque oficial de LLA en este populoso distrito de la tercera sección electoral. "Si existiendo un bloque de LLA pre constituido y siendo el espacio político por el cual asumís, si el mismo día de la jura constituís un bloque aparte te estás yendo solo", explicaron las fuentes consultadas.

Gianni, en tanto, atribuyó su alejamiento a una relación quebrada con Ontiveros -referente de "Los Inquebrantables" que disputan con Las Fuerzas del Cielo en Provincia- y asegura tener línea directa con el propio Javier Milei. El tema es que la política partidaria en Buenos Aires la detenta su hermana Karina.

En declaraciones a este diario, la ex abogada de Capital Humano hizo su descargo: "Estoy hace más de un año en La Matanza por pedido de nuestro Presidente, trabajando 24 x 7, escuchando a los vecinos, exponiendo y denunciado las problemáticas que Espinoza trata de esconder. Le pese a quien le pese fueron más de 195 mil matanceros que acompañaron con su voto la lista que encabece. Ellos me eligieron voy a seguir, ahora con más fuerza, responsabilidad y respeto al haber asumido como concejal. Evidentemente hay gente a la que le molesto y molesta, pero no me van a silenciar ni impedir que trabaje como vengo haciendo".

Como sea, la nueva bancada Alianza Libertad Republicana la tendrá como titular y estará acompañada por otro libertario, Ricardo Lococo y dos representantes del PRO: Hernán Finocchiaro -hermano de Alejandro, actual diputado nacional- y Javier Ferreria. Con ese número, el nuevo espacio podría obtener una silla en la vicepresidencia del cuerpo.

Con información de Clarín