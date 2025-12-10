Las billeteras virtuales que superan al Plazo Fijo hoy

Las billeteras virtuales y los Fondos Comunes de Inversión (FCI) ofrecen rendimientos competitivos este 10 de diciembre, destacándose por su liquidez inmediata frente a los plazos fijos tradicionales.

Argentina10/12/2025

Así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI.

Ualá (Cuenta Remunerada) *: 30.00 %
Naranja X (Cuenta Remunerada) **: 29.00 %
Cocos (FCI RM): 25.71 %
Prex Argentina (FCI MM): 21.80 %
Personal Pay (FCI MM): 19.77 %
Claro Pay (FCI MM): 19.66 %
Mercado Pago (FCI MM): 19.59 %
IEB+ (FCI MM): 19.37 %
N1U (FCI MM): 17.73 %
Lemon Cash (FCI MM): 16.84 %
Astropay (FCI MM): 16.31 %
LB Finanzas (FCI MM): 15.72 %
* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.

** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.

plazo fijoPlazos Fijos hoy: Quién lidera el ránking

¿Cómo funcionan las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin la necesidad de tener que invertirlos y se acreditan a fin de mes, (a diferencia de una caja de ahorro tradicional que prácticamente no otorga rendimientos). Es decir, uno dispone del dinero de forma inmediata, pero a su vez este dinero va generando un interés día a día.


¿Cuál es la ventaja de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) vs. Plazos Fijos?

Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos, tienen un rendimiento muy similar a los Plazos Fijos, pero con una gran diferencia muy valorada por los usuarios:

Ofrecen liquidez inmediata: A diferencia del Plazo Fijo Tradicional, los FCI que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos permiten retirar el dinero de forma inmediata (dentro del horario bancario) o en un plazo de 24-48 hs, dependiendo de la composición del FCI.

