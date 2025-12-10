La Cámara Argentina de la Industria del Juguete fijó el jueves 11 de diciembre como fecha para celebrar La Noche de las Jugueterías en todo el país.
Monotributo: ARCA confirmó vencimiento y montos de diciembre
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que el vencimiento del Monotributo de diciembre es el 22 de diciembre de 2025.Argentina10/12/2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer en su página oficial la fecha de vencimiento del Régimen para Pequeños Contribuyentes, también llamado monotributo. El organismo recomienda pagar en tiempo y forma para evitar multas o sanciones más graves. El monto a abonar dependerá de la categoría en la que se registre la actividad.
Por otro lado, se acerca cada vez más la actualización de escalas prevista para febrero de 2026, un aumento que tendrá en cuenta la suma de los índices de inflación registrados durante el semestre previo. Esta actualización de los topes por categoría también implica un aumento en las cuotas mensuales del monotributo, que incluye el pago de IVA y Ganancias junto los aportes jubilatorios y la obra social.
Cuándo vence el monotributo en diciembre 2025
El monotributo vence el 22 de diciembre y ARCA ofrece múltiples opciones para pagar de forma online. La vía principal es la transferencia electrónica de fondos: el contribuyente genera un VEP desde “Presentación de DDJJ y Pagos” o la CCMA y luego lo abona por homebanking, Pago Mis Cuentas o código QR desde billeteras virtuales habilitadas. También se pueden pagar la cuota mensual sin intereses, sin necesidad de emitir un VEP.
Además, el organismo permite saldar la obligación mediante cajeros automáticos, débito automático, tarjetas de crédito o la Billetera Electrónica ARCA, que permite cargar saldo y cancelar períodos adeudados. Quienes no tengan clave fiscal pueden generar y pagar VEPs desde el homebanking de bancos adheridos. La acreditación es inmediata en casi todos los casos, excepto con tarjeta de crédito, que puede demorar hasta 10 días hábiles.
Escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025
Los topes de las diferentes categorías del monotributo seguirán vigentes hasta su próxima actualización en febrero del 2026:
Categoría A: $8.992.597,87
Categoría B: $13.175.201,52
Categoría C: $18.473.166,15
Categoría D: $22.934.610,05
Categoría E: $26.977.793,60
Categoría F: $33.809.379,57
Categoría G: $40.431.835,35
Categoría H: $61.344.853,64
Categoría I: $68.664.410,05
Categoría J: $78.632.948,76
Categoría K: $94.805.682,90
Cuánto tengo que pagar de monotributo según mi categoría
A continuación, los montos a pagar por categoría del monotributo en diciembre del 2025:
Categoría A
Impuesto integrado: $4.182,60
Aporte previsional: $13.663,17
Obra social: $19.239,97
Total a pagar: $37.085,74
Categoría B
Impuesto integrado: $7.946,95
Aporte previsional: $15.029,49
Obra social: $19.239,97
Total a pagar: $42.216,41
Categoría C
Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) / $12.547,81 (bienes)
Aporte previsional: $16.532,44
Obra social: $19.239,97
Total a pagar: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes)
Categoría D
Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) / $20.773,60 (bienes)
Aporte previsional: $18.185,68
Obra social: $22.864,90
Total a pagar: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes)
Categoría E
Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) / $33.181,99 (bienes)
Aporte previsional: $20.004,25
Obra social: $27.884,02
Total a pagar: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes)
Categoría F
Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) / $43.220,24 (bienes)
Aporte previsional: $22.004,67
Obra social: $32.066,63
Total a pagar: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes)
Categoría G
Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) / $53.537,32 (bienes)
Aporte previsional: $30.806,54
Obra social: $34.576,19
Total a pagar: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes)
Categoría H
Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) / $153.362,13 (bienes)
Aporte previsional: $43.129,16
Obra social: $41.547,19
Total a pagar: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes)
Categoría I
Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) / $243.985,21 (bienes)
Aporte previsional: $60.380,82
Obra social: $51.306,61
Total a pagar: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes)
Categoría J
Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) / $292.782,26 (bienes)
Aporte previsional: $84.533,15
Obra social: $57.580,51
Total a pagar: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes)
Categoría K
Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) / $341.579,30 (bienes)
Aporte previsional: $118.346,41
Obra social: $65.806,30
Total a pagar: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes)
Con información de Ámbito
