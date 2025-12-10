El Consejo de la Magistratura dejará de depender del Ministerio de Justicia

La resolución 225/2025 establece que la Secretaría de Asuntos Jurídicos asumirá progresivamente la defensa en juicio de los procesos del organismo.

El Consejo de la Magistratura de la Nación dispuso reorganizar su Secretaría de Asuntos Jurídicos para que asuma progresivamente la representación y el patrocinio legal en las causas judiciales del organismo y del Poder Judicial, función que hasta ahora ejercía el Ministerio de Justicia.

La Resolución 225/2025, aprobada por el plenario presidido por el titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti, establece que la Secretaría de Asuntos Jurídicos pasará a depender directamente del Plenario del Consejo con independencia técnica, y se dividirá en un Departamento de Asesoramiento Jurídico y un Departamento de Asuntos Contenciosos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la medida busca fortalecer la autonomía del organismo y responde a razones de austeridad económica y simplificación burocrática. El Consejo argumentó que la formación y experiencia adquirida por los abogados de la Secretaría en materia de defensa en juicio justifica que no se asigne esa tarea a un órgano distinto.

Transitoriamente, se continuará requiriendo la representación letrada al Ministerio de Justicia mientras el Consejo asume de manera gradual las causas existentes. Como prioridad, se tomarán los procesos vinculados a concursos, procedimientos disciplinarios y aquellos de mayor relevancia económica o institucional.

La resolución también instruye desarrollar un Sistema Informático para la Gestión Judicial que concentre la información de todos los juicios del organismo.

