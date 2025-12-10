La Cámara Argentina de la Industria del Juguete fijó el jueves 11 de diciembre como fecha para celebrar La Noche de las Jugueterías en todo el país.
El Consejo de la Magistratura dejará de depender del Ministerio de Justicia
La resolución 225/2025 establece que la Secretaría de Asuntos Jurídicos asumirá progresivamente la defensa en juicio de los procesos del organismo.Argentina10/12/2025
El Consejo de la Magistratura de la Nación dispuso reorganizar su Secretaría de Asuntos Jurídicos para que asuma progresivamente la representación y el patrocinio legal en las causas judiciales del organismo y del Poder Judicial, función que hasta ahora ejercía el Ministerio de Justicia.
La Resolución 225/2025, aprobada por el plenario presidido por el titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti, establece que la Secretaría de Asuntos Jurídicos pasará a depender directamente del Plenario del Consejo con independencia técnica, y se dividirá en un Departamento de Asesoramiento Jurídico y un Departamento de Asuntos Contenciosos.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la medida busca fortalecer la autonomía del organismo y responde a razones de austeridad económica y simplificación burocrática. El Consejo argumentó que la formación y experiencia adquirida por los abogados de la Secretaría en materia de defensa en juicio justifica que no se asigne esa tarea a un órgano distinto.
Transitoriamente, se continuará requiriendo la representación letrada al Ministerio de Justicia mientras el Consejo asume de manera gradual las causas existentes. Como prioridad, se tomarán los procesos vinculados a concursos, procedimientos disciplinarios y aquellos de mayor relevancia económica o institucional.
La resolución también instruye desarrollar un Sistema Informático para la Gestión Judicial que concentre la información de todos los juicios del organismo.
Aumentan recompensa por Sergio Ávalos a 22 años de su desaparición en un boliche de NeuquénArgentina10/12/2025
La Justicia elevó la recompensa por Sergio Daniel Ávalos, el estudiante de Contador Público desaparecido a la salida del boliche "El Fuerte" en 2003.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que el vencimiento del Monotributo de diciembre es el 22 de diciembre de 2025.
El costo del financiamiento en pesos para empresas registró una fuerte caída tras las elecciones, alcanzando mínimos de la era Milei luego del desarme de las LEFIs.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
La Secretaría de Energía habilitó a los productores de gas natural del Plan GasAr a retirar volúmenes comprometidos y cederlos directamente a generadores eléctricos.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.