Las billeteras virtuales y los Fondos Comunes de Inversión (FCI) ofrecen rendimientos competitivos este 10 de diciembre, destacándose por su liquidez inmediata frente a los plazos fijos tradicionales.
Plazos Fijos hoy: Quién lidera el ránking
Los bancos actualizaron sus Tasas de Interés Nominales Anuales (TNA) para los Plazos Fijos a 30 días este 10 de diciembre.Argentina10/12/2025
Tasa de interés de Plazos Fijos en principales bancos
Este es el listado de los 9 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días.
Banco Nación: 24.50 %
Banco ICBC: 24.00 %
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23.00 %
Banco Macro: 23.00 %
Banco Credicoop: 23.00 %
Banco Ciudad de Buenos Aires: 22.00 %
Banco Santander: 21.00 %
Banco Galicia: 21.00 %
Banco BBVA: 21.00 %
Tasa de interés de Plazos Fijos en otros bancos
Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:
Banco Meridian: 28.50 %
Banco Voii: 28.50 %
Crédito Regional Compañía Financiera: 28.50 %
Banco Bica: 27.00 %
Banco CMF: 27.00 %
Banco de Comercio: 27.00 %
Banco del Sol: 27.00 %
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 27.00 %
Bibank: 27.00 %
Banco de Corrientes: 26.50 %
Banco del Chubut: 26.50 %
Banco Julio: 26.50 %
Banco Dino: 26.00 %
Banco Mariva: 26.00 %
REBA Compañía Financiera: 26.00 %
Banco de la Provincia de Córdoba: 25.00 %
Banco Hipotecario: 24.00 %
Banco de Formosa: 23.00 %
Banco Masventas: 23.00 %
Banco COMAFI: 22.00 %
¿Cómo simular el rendimiento de un Plazo Fijo?
Si querés ver cuánto ganarías invirtiendo tu plata a plazo fijo banco por banco, podés utilizar el Simulador de Plazos Fijos en pesos. El uso es muy sencillo:
Ingresá al link Simulador de Plazos Fijos en pesos
Indicá el monto a invertir y la cantidad de días
Seleccioná "Calcular" y listo! Vas a ver cuánto te pagaría cada banco.
¿Cuándo conviene hacer un Plazo Fijo?
Conviene hacer un plazo fijo en Argentina cuando busques una inversión de bajo riesgo a corto plazo y quieras proteger tu dinero frente a la inflación, o al menos no sufrir una pérdida significativa del poder adquisitivo.
¿Cuál es el tiempo mínimo para poder retirar el dinero de un Plazo Fijo?
El tiempo mínimo para retirar el dinero de un plazo fijo tradicional en Argentina es de 30 días. En caso que el plazo fijo se constituya por mayor tiempo, se podrá disponer de los fondos una vez cumplido el plazo.
Con información de El Economista
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete fijó el jueves 11 de diciembre como fecha para celebrar La Noche de las Jugueterías en todo el país.
Aumentan recompensa por Sergio Ávalos a 22 años de su desaparición en un boliche de NeuquénArgentina10/12/2025
La Justicia elevó la recompensa por Sergio Daniel Ávalos, el estudiante de Contador Público desaparecido a la salida del boliche "El Fuerte" en 2003.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que el vencimiento del Monotributo de diciembre es el 22 de diciembre de 2025.
El costo del financiamiento en pesos para empresas registró una fuerte caída tras las elecciones, alcanzando mínimos de la era Milei luego del desarme de las LEFIs.
La resolución 225/2025 establece que la Secretaría de Asuntos Jurídicos asumirá progresivamente la defensa en juicio de los procesos del organismo.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.