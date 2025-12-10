Plazos Fijos hoy: Quién lidera el ránking

Tasa de interés de Plazos Fijos en principales bancos

Este es el listado de los 9 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días.

Banco Nación: 24.50 %

Banco ICBC: 24.00 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23.00 %

Banco Macro: 23.00 %

Banco Credicoop: 23.00 %

Banco Ciudad de Buenos Aires: 22.00 %

Banco Santander: 21.00 %

Banco Galicia: 21.00 %

Banco BBVA: 21.00 %

Tasa de interés de Plazos Fijos en otros bancos

Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:

Banco Meridian: 28.50 %

Banco Voii: 28.50 %

Crédito Regional Compañía Financiera: 28.50 %

Banco Bica: 27.00 %

Banco CMF: 27.00 %

Banco de Comercio: 27.00 %

Banco del Sol: 27.00 %

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 27.00 %

Bibank: 27.00 %

Banco de Corrientes: 26.50 %

Banco del Chubut: 26.50 %

Banco Julio: 26.50 %

Banco Dino: 26.00 %

Banco Mariva: 26.00 %

REBA Compañía Financiera: 26.00 %

Banco de la Provincia de Córdoba: 25.00 %

Banco Hipotecario: 24.00 %

Banco de Formosa: 23.00 %

Banco Masventas: 23.00 %

Banco COMAFI: 22.00 %

¿Cómo simular el rendimiento de un Plazo Fijo?

Si querés ver cuánto ganarías invirtiendo tu plata a plazo fijo banco por banco, podés utilizar el Simulador de Plazos Fijos en pesos. El uso es muy sencillo:

Ingresá al link Simulador de Plazos Fijos en pesos

Indicá el monto a invertir y la cantidad de días

Seleccioná "Calcular" y listo! Vas a ver cuánto te pagaría cada banco.

¿Cuándo conviene hacer un Plazo Fijo?

Conviene hacer un plazo fijo en Argentina cuando busques una inversión de bajo riesgo a corto plazo y quieras proteger tu dinero frente a la inflación, o al menos no sufrir una pérdida significativa del poder adquisitivo.

¿Cuál es el tiempo mínimo para poder retirar el dinero de un Plazo Fijo?

El tiempo mínimo para retirar el dinero de un plazo fijo tradicional en Argentina es de 30 días. En caso que el plazo fijo se constituya por mayor tiempo, se podrá disponer de los fondos una vez cumplido el plazo.

Con información de El Economista