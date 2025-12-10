La Noche de las Jugueterías con fecha confirmada y promociones de hasta 50%

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), marcó en el calendario este jueves 11 de diciembre para celebrar la próxima Noche de las Jugueterías, de cara a las fiestas de fin de año y el día de los Reyes Magos. Un evento federal que se desarrollará en todo el país y que contará con actividades durante todo el día.

El evento tendrá un mapa interactivo en el que se podrán identificar las jugueterías que participan, incluyendo los beneficios y las actividades programadas para toda la familia.

Por otra parte, en la cuenta oficial de CAIJ en Instagram se publicarán las acciones a desarrollar durante toda la jornada.

La fecha se espera con renovada energía en la medida en que el sector de las jugueterías viene atravesando una racha complicada por la apertura de importaciones que complica los márgenes de los fabricantes.

Cuáles serán los locales adheridos a La Noche de las Jugueterías

Para este año, participarán una amplia diversidad de formatos comerciales, que incluyen jugueterías tradicionales, jugueterías didácticas y educativas, librerías con sector infantil, comercios especializados en primera infancia, locales de barrio, tiendas en shoppings y cadenas nacionales y regionales con múltiples sucursales.

Según se indicó en un comunicado que emitió la Cámara, esta diversidad “refuerza el carácter inclusivo de la iniciativa y garantiza una experiencia cercana y accesible para las familias en todo el país”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Matías Furió, destacó que están con expectativas porque “la Noche de las Jugueterías contribuye a estimular y adelantar las ventas de los pequeños y medianos comercios e industrias que integran la cadena de valor del juguete.”

Cuánto van a valer los juguetes

En la misiva emitida por la CAIJ destacan que los juguetes de industria nacional, no aumentaron sus precios en lo que va del año, y es posible encontrar propuestas accesibles, con diseño y seguras para niños y niñas, desde $3.000, como sets de masas para modelar, packs de bloques, autos de plástico, slimes, torres apilables de primera infancia, naipes y baldes chicos de playa con pala y rastrillo, entre otros.

Además, durante la jornada, las familias podrán acceder a promociones especiales, con descuentos de que pueden llegar hasta el 50% en artículos seleccionados, además de cuotas sin interés.

“También habrá promociones especiales con distintos medios de pago y bancos como el Provincia, que ofrece 10% de descuento y 4 cuotas sin interés”, señalaron desde la Cámara.

Otros beneficios en la Noche de las Jugueterías

Sumado a los descuentos, muchas jugueterías ofrecerán actividades para toda la familia, como buzón de cartas a Papá Noel, con sorteos, tardes de juegos de mesa, talleres creativos y de masas para modelar, shows infantiles y acciones especiales en el punto de venta.

Juguetes: importados ya ocupan 70% y ahora le bajan impuestos

Además, los locales podrán entregar cupones promocionales de cara a Reyes, válidos del 26 de diciembre al 6 de enero, para seguir impulsando el comercio de cercanía durante todo el período festivo, buscando encadenar con la siguiente fecha comercial que involucra a los más chicos.

Con información de Perfil