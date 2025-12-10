Este jueves se realizará la quinta Jornada Latinoamericana de Donación Voluntaria de Sangre

Coronel Moldes encendió su árbol de Navidad: luces, figuras y un paseo navideño
El municipio presentó una decoración con Papá Noel, bastones de caramelo, muérdagos y una estructura central iluminada que transformó Plaza Güemes en un paseo temático.
El objetivo es visibilizar la necesidad de donantes en una época crítica del año. Se hará una colecta de sangre de grupo O factor RH positivo en General Güemes.Municipios10/12/2025
El Centro Regional de Hemoterapia, con el apoyo de la Cruz Roja Argentina Filial Salta y la organización civil Güemes Trasplantados, realizará el jueves 11 una colecta de sangre de grupo O factor RH positivo, en la plaza central de la ciudad de General Güemes.
La colecta se enmarca en la quinta edición de la iniciativa regional “Latinoamérica Unida Dona Sangre”, impulsada por el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional (GCIAMT).
Uno de los propósitos es visibilizar, a nivel regional, la necesidad de donantes de sangre en una época crítica, como es el fin de año y concientizar, principalmente a los jóvenes, sobre la importancia de la donación voluntaria, enmarcada en los principios de humanidad y unidad.
Asimismo, se busca involucrar a los donantes jóvenes en la convocatoria a otros donantes jóvenes y movilizar a toda la sociedad por la noble causa de salvar vidas.
En esta jornada de acción conjunta y simultánea, participan bancos de sangre de la Argentina junto a los de otros 16 países de la región, totalizando 271 bancos.
El GCIAMT propicia el modelo de donación 100% voluntaria, como uno de los aspectos clave para alcanzar la suficiencia, seguridad y calidad de la sangre en la región de América latina, en consonancia con los principios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Pueden donar sangre:
No pueden ser donantes
Otros datos
Donantes de médula ósea
En la colecta, personal del CUCAI Salta informará a los concurrentes acerca de los beneficios del trasplante de médula ósea y la importancia de registrarse como voluntario para una eventual donación.
Asimismo, registrará a potenciales donantes, que serán incorporados al registro nacional. Estas personas deben donar una unidad de sangre, de la cual se extrae una fracción que se analiza para obtener los datos genéticos. Estos datos son de suma importancia en la determinación de compatibilidad con un posible receptor.
Donación espontánea
Las personas que deseen donar sangre en forma espontánea pueden hacerlo en Bolívar 687 (Salta), de lunes a viernes hábiles, en el horario de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.
Para más información, pueden comunicarse al (0387) 4215020. El Organismo cuenta además con la página web http://saludsalta.gob.ar/hemoterapia/ y cuentas en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Tiktok.
El municipio inauguró la decoración navideña con un árbol verde cargado de moños rojos, adornos dorados y un gran moño en la cima, que se llevó todas las miradas.
Cientos de vecinos se reunieron para celebrar el inicio de la temporada navideña, con un árbol renovado, luces en todo el paseo y un pesebre que cautivó a grandes y chicos.
Con un árbol verde lleno de esferas rojas y amarillas y un pesebre dorado, el municipio inauguró su temporada festiva 2025.
