Brote de peste porcina africana: Cataluña activa la emergencia para contener el foco

Luego de detectar 13 casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes cerca de Barcelona, España, Cataluña declaró este martes la emergencia sanitaria.

La idea es agilizar todos los trámites de contratación —desde servicios hasta suministros y obras— para frenar al brote, prevenir nuevos casos y reducir su impacto.

Silvia Paneque, portavoz del gobierno catalán, explicó: “La rápida propagación del virus y el riesgo de que algún animal pueda escapar de la zona de confinamiento y pasar la enfermedad a otras comunidades autónomas hacen necesario declarar la emergencia”.

Este martes, las autoridades completaron el rastreo de 11.000 hectáreas dentro de un radio de diez kilómetros desde la sierra de Collserola, en Cerdanyola del Vallès, donde se encontraron los primeros jabalíes infectados.

Si bien se encontraron decenas de cadáveres, solo 13 dieron positivo de PPA.

En este contexto, la emergencia permitirá acelerar la compra de insumos veterinarios y equipos de desinfección, además de reforzar la vigilancia, el retiro de animales muertos y la gestión de residuos.

Por su parte, Òscar Ordeig, consejero de Agricultura de la Generalitat, dijo: “Lo más importante es que el foco siga contenido: para recuperar mercados, para normalizar la situación, y eso solo será posible si los positivos se mantienen dentro del foco“.

Qué se sabe sobre el origen del brote

El problema de la PPA va más allá de España. El Ministerio de Agricultura (MAPA) dio a conocer un documento que apunta a Rusia como uno de los grandes responsables de la expansión de la enfermedad en la Unión Europea (UE).

El informe dice que el virus habría ingresado a Rusia desde la región del Cáucaso en 2007 y, entre 2011 y 2012, se habría movido hacia el norte. Esto fue posible por fallas en bioseguridad, criaderos a cielo abierto y prácticas riesgosas.

De acuerdo con el MAPA, esto permitió que la PPA se instalara tanto en animales silvestres como en explotaciones ganaderas, para expandirse a un total de 13 estados de la UE en 2025.

La semana pasada, el MAPA publicó otro informe que no descarta que el brote haya salido de un laboratorio. Esto se debe a que la variante del virus detectada no coincide con las cepas que hoy circulan en Europa.

El documento, difundido el 5 de diciembre, revela que el análisis genético muestra similitudes con cepas antiguas, vinculadas a la introducción del virus en el Cáucaso en 2007.

Con este panorama, el MAPA pidió la intervención de unidades especializadas para analizar distintos escenarios, incluida una posible fuga accidental desde instalaciones de biocontención o laboratorios dedicados a manipular virus para investigaciones.

Con información de TN