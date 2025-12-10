En la ceremonia del Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes pidió una transición democrática en Venezuela y elogió la lucha de María Corina Machado.
Brote de peste porcina africana: Cataluña activa la emergencia para contener el foco
Tras revisar 11.000 hectáreas, las autoridades confirmaron 13 positivos y reforzarán la vigilancia, el retiro de cadáveres y la compra urgente de insumos veterinarios.El Mundo10/12/2025
Luego de detectar 13 casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes cerca de Barcelona, España, Cataluña declaró este martes la emergencia sanitaria.
La idea es agilizar todos los trámites de contratación —desde servicios hasta suministros y obras— para frenar al brote, prevenir nuevos casos y reducir su impacto.
Silvia Paneque, portavoz del gobierno catalán, explicó: “La rápida propagación del virus y el riesgo de que algún animal pueda escapar de la zona de confinamiento y pasar la enfermedad a otras comunidades autónomas hacen necesario declarar la emergencia”.
Este martes, las autoridades completaron el rastreo de 11.000 hectáreas dentro de un radio de diez kilómetros desde la sierra de Collserola, en Cerdanyola del Vallès, donde se encontraron los primeros jabalíes infectados.
Si bien se encontraron decenas de cadáveres, solo 13 dieron positivo de PPA.
En este contexto, la emergencia permitirá acelerar la compra de insumos veterinarios y equipos de desinfección, además de reforzar la vigilancia, el retiro de animales muertos y la gestión de residuos.
Por su parte, Òscar Ordeig, consejero de Agricultura de la Generalitat, dijo: “Lo más importante es que el foco siga contenido: para recuperar mercados, para normalizar la situación, y eso solo será posible si los positivos se mantienen dentro del foco“.
Qué se sabe sobre el origen del brote
El problema de la PPA va más allá de España. El Ministerio de Agricultura (MAPA) dio a conocer un documento que apunta a Rusia como uno de los grandes responsables de la expansión de la enfermedad en la Unión Europea (UE).
El informe dice que el virus habría ingresado a Rusia desde la región del Cáucaso en 2007 y, entre 2011 y 2012, se habría movido hacia el norte. Esto fue posible por fallas en bioseguridad, criaderos a cielo abierto y prácticas riesgosas.
De acuerdo con el MAPA, esto permitió que la PPA se instalara tanto en animales silvestres como en explotaciones ganaderas, para expandirse a un total de 13 estados de la UE en 2025.
La semana pasada, el MAPA publicó otro informe que no descarta que el brote haya salido de un laboratorio. Esto se debe a que la variante del virus detectada no coincide con las cepas que hoy circulan en Europa.
El documento, difundido el 5 de diciembre, revela que el análisis genético muestra similitudes con cepas antiguas, vinculadas a la introducción del virus en el Cáucaso en 2007.
Con este panorama, el MAPA pidió la intervención de unidades especializadas para analizar distintos escenarios, incluida una posible fuga accidental desde instalaciones de biocontención o laboratorios dedicados a manipular virus para investigaciones.
Con información de TN
“La libertad es algo en lo que nos convertimos”: el mensaje de Machado por el Nobel de la PazEl Mundo10/12/2025
María Corina Machado envió un discurso leído por su hija en Oslo, donde reivindicó la lucha democrática venezolana y agradeció el premio que reconoce su “incansable defensa de los derechos del pueblo”.
La líder opositora venezolana confirmó que pudo tomar el avión y que llegará a Noruega luego de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz para cumplir una agenda protocolar.
León XIV: "La guerra está en Europa, y Europa debe estar en la mesa de negociación"El Mundo10/12/2025
Tras reunirse con Zelensky, el papa cuestionó el plan impulsado desde Washington y advirtió que presionar a Kiev para ceder territorio a Rusia debilitaría la estabilidad política del continente.
“Nos reunimos en tiempos muy difíciles. Las necesidades humanitarias aumentan. Las crisis se multiplican. Y el sistema humanitario se está quedando sin recursos”, expresó el secretario general.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.