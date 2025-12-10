“En dos años hicimos más que vos”, Durand cruzó duramente a Bettina Romero

El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, lanzó un duro mensaje contra la exintendenta Bettina Romero, luego de que ella reapareciera con declaraciones públicas sobre cómo gestionar la capital provincial. El jefe comunal publicó un video en sus redes sociales en el que cuestionó distintos aspectos de la administración anterior y defendió las acciones realizadas en su gestión.

“Reapareció Bettina dando consejos sobre cómo gobernar la ciudad”, comenzó diciendo Durand, mientras recorría obras en la zona sudeste. Desde ese punto destacó la iluminación de canchas y trabajos de seguridad, en contraste con lo que definió como decisiones desacertadas de la gestión Romero. “Clavaba ciclovías en barrios sin calles asfaltadas. Tus caprichos nos salieron caros a todos los salteños”, afirmó.

Durand sostuvo que mientras la exintendenta destinaba recursos a compras estéticas, su gestión apuesta a generar empleo genuino. “Cuando vos comprabas macetas, nosotros hacemos fábricas para que la gente pueda trabajar”, expresó. También enumeró obras inconclusas que, según indicó, su administración debió finalizar.

Entre ellas mencionó el canal de Yrigoyen: “Lo anunciaste como megaobra y lo dejaste abandonado; lo terminamos nosotros en dos años”. También criticó la remodelación de la plaza 9 de Julio, que —según afirmó— demandó una inversión millonaria durante la gestión Romero pero quedó inconclusa. “La terminamos nosotros”, señaló.

Otro punto fuerte fue la referencia a la plaza de La exPalúdica, donde cuestionó el uso de la imagen personal en la gestión anterior. “La llenaste con tu cara. Hoy es una plaza sin la cara de nadie”, dijo. Incluso dejó entrever que Romero habría buscado empleo recientemente: “Fuiste a dejar el currículum en la Libertad Avanza”, expresó en tono crítico.

Durand también habló del estado en el que, según él, recibió el municipio: calles deterioradas, luminarias obsoletas y maquinaria en mal estado. “Las luces eran todas de sodio, no clavaste una LED. La municipalidad no tenía con qué trabajar”, aseguró.

El tramo más grave de sus acusaciones fue el referido a bienes destinados a personas con discapacidad. “Se robaron las cosas de los discapacitados antes de irse, vaciaron los galpones. Y fue tu primo Fayón”, denunció, sin dar más detalles.

Finalmente, el intendente pidió a la exjefa comunal dejar de obstaculizar. “Yo estoy enfocado en trabajar y resolver problemas. Pero basta, Bettina. Ponete a trabajar vos también. No seas más parte de los problemas de los salteños”, cerró.