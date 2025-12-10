Larreta vuelve al ruedo: jura como legislador y relanza su carrera política

Durante 16 años, Horacio Rodríguez Larreta tuvo en sus manos parte del control político y económico de la ciudad de Buenos Aires. Primero como jefe de Gabinete de las gestiones porteñas de Mauricio Macri y, luego, como jefe de Gobierno. En esas casi dos décadas, cimentó su anhelo presidencial en base a un amplio espectro de consensos políticos que se rompió como cristal en la campaña de 2023, cuando fue derrotado por Patricia Bullrich en las PASO del PRO. A dos años de aquel momento, ayer, martes, juró como legislador de CABA. Un barajar y dar de nuevo.

“Vuelvo a arrancar mi carrera, mi expectativa es volver a ser jefe de Gobierno en el 2027, sostuvo a Infobae. En la etapa parlamentaria que se abre, Rodríguez Larreta será un actor importante: logró conformar el bloque Confianza y Desarrollo de siete legisladores, que integra a dirigentes que compartieron representación en el PRO, como Emmanuel Ferrario (designado presidente de bancada) o la ex senadora Guadalupe Tagliaferri, pero también a Graciela Ocaña y miembros del MID. Lejos de los 20 diputados que tiene el peronismo, los 13 de LLA, pero cerca de los 11 que quedaron en el oficialista Vamos Juntos.

Un momento particular quedó reflejado ayer, cuando Larreta y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se cruzaron en el recinto de sesiones. Entre ambos la relación está rota, sobre todo por el tono de la campaña cuando habló de una ciudad “con olor a pis”. Hubo un saludo, breve, frío, protocolar, al igual que con otros referentes del macrismo como Laura Alonso o Silvia Lospennato, que también asume un nuevo rol tras su paso en el Congreso y fue designada como presidenta de bloque.

“Venir a hablar de lo obvio, lo mal que está la ciudad, la floja gestión, ya está, lo ve todo el mundo. Estoy más para venir a proponer, a construir cosas nuevas, nuevos proyectos, a aprender también aquellas cosas que por ahí no hicimos tan bien. Vengo con entusiasmo constructivo, venir para decirle a la gente lo mal que está la ciudad es no agregarle nada”, planteó el exmandatario.

Consultado por este relanzamiento, aseguró: “Es un desafío para mí, que yo soy súper ejecutivo, ansioso, es cierto. También es cierto que yo hice un ejercicio del consenso, aún desde el ejecutivo, muy grande. Nosotros teníamos un acuerdo político muy amplio siempre, donde todas las semanas hacíamos reuniones con referentes de los partidos que conformaban lo que en ese momento era Juntos por el Cambio y escuchábamos a todos”.

En cuanto a los proyectos que planea impulsar desde la Legislatura, y según supo este medio, el foco serán la obra del viaducto Sarmiento, la incorporación de tecnología y la vivienda. En las reuniones con su equipo de trabajo, Larreta hace la comparación entre el viaducto Sarmiento y la inversión que Macri incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 (que ya fue aprobado) para remodelar el Autódromo, cercano a los 100 millones de dólares. “Es una cuestión de prioridades, es una obra que se puede administrar, que lo propusieron en la campaña y no cumplieron nada”, señalan desde el entorno del ex mandatario.

Otro eje que buscará impulsar desde su banca será modernizar la gestión gubernamental a través de la tecnología y de continuar con políticas de vivienda: “Se puede seguir haciendo muchísimo con la incorporación de tecnología, que hoy ya quedó obsoleta. Nosotros hicimos el BOT y era revolucionario en el mundo. Hoy quedó igual, quedó obsoleto, está histórico, hay que renovar en términos tecnológicos para la educación, para la telemedicina, para la seguridad, la seguridad”, agregaron.

Y ampliaron: “Todos los días aparecen tecnologías nuevas para los servicios a la gente, para el transporte. Hay que hacer una inmersión de tecnología fenomenal en la ciudad y después tenemos que hacer algo con la vivienda también. Nosotros construimos muchísimas viviendas sociales en su momento, en los planes de, de integración de las villas. Bueno, hay que seguir con eso, hay muchos terrenos del público, del Gobierno, que se pudieron disponer para eso. Hay mucho para hacer y, por supuesto, volver a recuperar la limpieza”.

Respecto al diálogo político y la relación con otros bloques, Larreta defendió el consenso como eje central de estrategia política: “Yo lo demostré cuando goberné. Siempre he tenido buenas relaciones de diálogo. Creo en eso, creo en el diálogo de consenso. Somos un bloque con entidad propia, donde apoyaremos lo que está bien, sea quien sea que lo proponga, propondremos cosas nosotros y aquello que no estemos de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo. Así lo proponga quien lo proponga”, indicó.

Con información de Infobae