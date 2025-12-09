Coronel Moldes encendió su árbol de Navidad: luces, figuras y un paseo navideño

El municipio presentó una decoración con Papá Noel, bastones de caramelo, muérdagos y una estructura central iluminada que transformó Plaza Güemes en un paseo temático.

Coronel Moldes ya vive el espíritu de fin de año con la inauguración de su árbol navideño, una gran estructura totalmente roja coronada por una gran estrella iluminada con luces plateadas que rodean todo el arbolito. La instalación se convirtió en el nuevo punto de atracción para vecinos y turistas que recorren la Plaza Güemes.

El municipio complementó la intervención con un “pasillo navideño” que atraviesa el sector central del espacio verde, decorado con luces colgantes y muérdagos que crean un ambiente festivo ideal para disfrutar en familia.

Además, la plaza fue ornamentada con figuras de Papá Noel, bastones de caramelo iluminados y pequeñas estructuras en espiral que simulan árboles navideños, logrando un paseo temático que renueva por completo la estética del lugar.

