Coronel Moldes encendió su árbol de Navidad: luces, figuras y un paseo navideño

Orán dio la bienvenida a las fiestas con su árbol navideño renovado
El municipio inauguró la decoración navideña con un árbol verde cargado de moños rojos, adornos dorados y un gran moño en la cima, que se llevó todas las miradas.
El municipio presentó una decoración con Papá Noel, bastones de caramelo, muérdagos y una estructura central iluminada que transformó Plaza Güemes en un paseo temático.Municipios09/12/2025Agustina Tolaba
Coronel Moldes ya vive el espíritu de fin de año con la inauguración de su árbol navideño, una gran estructura totalmente roja coronada por una gran estrella iluminada con luces plateadas que rodean todo el arbolito. La instalación se convirtió en el nuevo punto de atracción para vecinos y turistas que recorren la Plaza Güemes.
El municipio complementó la intervención con un “pasillo navideño” que atraviesa el sector central del espacio verde, decorado con luces colgantes y muérdagos que crean un ambiente festivo ideal para disfrutar en familia.
Además, la plaza fue ornamentada con figuras de Papá Noel, bastones de caramelo iluminados y pequeñas estructuras en espiral que simulan árboles navideños, logrando un paseo temático que renueva por completo la estética del lugar.
Cientos de vecinos se reunieron para celebrar el inicio de la temporada navideña, con un árbol renovado, luces en todo el paseo y un pesebre que cautivó a grandes y chicos.
Con un árbol verde lleno de esferas rojas y amarillas y un pesebre dorado, el municipio inauguró su temporada festiva 2025.
Este lunes se realiza la histórica peregrinación con la Virgen de la Peña en Tartagal, la procesión conjunta y el encendido del árbol navideño que da inicio oficial a la temporada en la ciudad.
