Orán dio la bienvenida a las fiestas con su árbol navideño renovado

El municipio inauguró la decoración navideña con un árbol verde cargado de moños rojos, adornos dorados y un gran moño en la cima, que se llevó todas las miradas.

Municipios09/12/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

596597041_778942575202865_8902091679701705563_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=aa7b47&_nc_ohc=wKK6O

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán ya vive de lleno el clima festivo con la puesta en marcha de la decoración navideña en la glorieta de la Plaza General Pizarro. El tradicional árbol navideño, ubicado en el centro del paseo, quedó completamente ornamentado y listo para acompañar las celebraciones de fin de año.

El árbol, de un clásico color verde, luce moños rojos, adornos dorados de distintos tamaños y un imponente moño también dorado que corona la cima, convirtiéndose en uno de los puntos más fotografiados del paseo. La intervención forma parte del plan municipal de ornamentación que busca embellecer los espacios públicos y acompañar las actividades que se desarrollarán durante diciembre.

CarrilBrillo dorado en El Carril: así fue el encendido del arbolito en la plaza

Vecinos y familias ya comenzaron a acercarse a la plaza para disfrutar del decorado, que este año se destaca por su estilo tradicional y su fuerte presencia visual en el corazón de la ciudad.

Te puede interesar
dique-cabra-corral-1jpg

Moldes apunta a reforzar su lugar como destino más elegido del verano

Municipios05/12/2025

Con un proyecto destinado a la promoción, el municipio accedió a un nuevo Fondo Turístico y prepara una agenda reforzada de actividades para sostener su liderazgo en la temporada estival. “Moldes fue el más elegido de la provincia en la temporada de verano, y estamos trabajando para que este año sea el sexto”, indicaron.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail