Orán dio la bienvenida a las fiestas con su árbol navideño renovado

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán ya vive de lleno el clima festivo con la puesta en marcha de la decoración navideña en la glorieta de la Plaza General Pizarro. El tradicional árbol navideño, ubicado en el centro del paseo, quedó completamente ornamentado y listo para acompañar las celebraciones de fin de año.

El árbol, de un clásico color verde, luce moños rojos, adornos dorados de distintos tamaños y un imponente moño también dorado que corona la cima, convirtiéndose en uno de los puntos más fotografiados del paseo. La intervención forma parte del plan municipal de ornamentación que busca embellecer los espacios públicos y acompañar las actividades que se desarrollarán durante diciembre.

Vecinos y familias ya comenzaron a acercarse a la plaza para disfrutar del decorado, que este año se destaca por su estilo tradicional y su fuerte presencia visual en el corazón de la ciudad.