Barrio 20 de Febrero: Tres detenidos por crimen de joven de 22 años

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, imputó de forma provisional a tres hombres de 22, 26 y 28 años como coautores del delito de homicidio simple.

Durante la audiencia de imputación, los tres fueron asistidos por defensores particulares y solo dos de ellos prestaron declaración, dando su versión de los hechos.

Desde la Fiscalía, se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga la detención de los tres imputados, mientras se encuentran en cumplimiento las medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

Según consta en las actuaciones, el pasado 16 de noviembre un hombre de 22 años fue agredido por tres personas cuando transitaba por calle Aniceto Latorre al 1500 de la ciudad de Salta, y sufrió una herida de arma blanca que motivó su trasladado al hospital San Bernardo, donde permaneció internado hasta el 2 de diciembre, fecha en la que falleció por falla multiorgánica.

Personal de la Unidad de Investigación UGAP, a cargo de las tareas investigativas, logró individualizar a los tres sospechosos —dos de ellos hermanos— y, habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, el fiscal López Soto, solicitó su detención.