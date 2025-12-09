La Fiscalía de Femicidios investiga el hallazgo de una mujer de 32 años sin vida en San Agustín. El cuerpo fue encontrado el domingo cerca de la ruta 21.
Barrio 20 de Febrero: Tres detenidos por crimen de joven de 22 años
El fiscal López Soto imputó a tres hombres como coautores por la muerte de un joven de 22 años, atacado con arma blanca el 16 de noviembre en el barrio 20 de Febrero.Policiales09/12/2025
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, imputó de forma provisional a tres hombres de 22, 26 y 28 años como coautores del delito de homicidio simple.
Durante la audiencia de imputación, los tres fueron asistidos por defensores particulares y solo dos de ellos prestaron declaración, dando su versión de los hechos.
Desde la Fiscalía, se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga la detención de los tres imputados, mientras se encuentran en cumplimiento las medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
Según consta en las actuaciones, el pasado 16 de noviembre un hombre de 22 años fue agredido por tres personas cuando transitaba por calle Aniceto Latorre al 1500 de la ciudad de Salta, y sufrió una herida de arma blanca que motivó su trasladado al hospital San Bernardo, donde permaneció internado hasta el 2 de diciembre, fecha en la que falleció por falla multiorgánica.
Personal de la Unidad de Investigación UGAP, a cargo de las tareas investigativas, logró individualizar a los tres sospechosos —dos de ellos hermanos— y, habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, el fiscal López Soto, solicitó su detención.
En el marco de los operativos fijos y móviles, la Policía Vial controló un total de 11.724 vehículos y detectó a 1.319 infractores a las normativas viales.
Aguaray: El Fiscal reveló que el asesinato de Fede Villagra “refleja la misma violencia del caso Báez Sosa”
El fiscal Armando Cazón, reclamó más seguridad, restricciones en la venta de alcohol y mayor participación social para evitar nuevas muertes como la del músico.
Un oficial de la Ciudad atropelló a un motociclista y escapó. Horas después, al presentarse en la Comisaría 4°, fue reconocido por los familiares de la víctima. En el enfrentamiento, sacó su arma y mató a balazos al primo del joven accidentado.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
Córdoba: Detuvieron al hombre acusado de golpear a su pareja y fracturar a su bebéPoliciales07/12/2025
Un hombre de 30 años fue detenido este domingo en Córdoba tras un operativo de búsqueda, luego de haber permanecido prófugo por un grave caso de violencia de género e intrafamiliar.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.