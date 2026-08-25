Detuvieron a un referente del tiro con arco mendocino por abuso sexual agravado

El fundador de una escuela de tiro con arco de Mendoza quedó detenido para comenzar a cumplir una condena de 13 años de prisión por abuso sexual agravado contra su hijo, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia.

El hombre, de 55 años, había sido condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Su identidad no fue difundida para preservar a la víctima.

La denuncia fue realizada por la madre del niño en 2011, cuando tenía 11 años. La causa avanzó durante los años siguientes y en 2024 el acusado recibió una condena de 13 años, aunque continuó en libertad porque la sentencia todavía no estaba firme.

Tras el rechazo del último recurso presentado por la defensa, la resolución quedó firme y la Justicia ordenó hacer efectiva la pena.

El condenado se presentó ante el Tribunal Penal Colegiado N°2 acompañado por su abogado y posteriormente fue trasladado a prisión.

El caso tuvo una fuerte repercusión en Mendoza por la trayectoria deportiva del condenado, quien fue fundador de una escuela de tiro con arco y también integró la Selección Argentina de la disciplina.

Con la sentencia firme, deberá cumplir los 13 años de prisión impuestos por la Justicia.