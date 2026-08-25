Inteligencia artificial en investigaciones: cómo analiza incorporarla la Policía de Salta

El Departamento de Criminalística de la Policía de Salta analiza incorporar herramientas de inteligencia artificial al trabajo de dictado de rostro utilizado en investigaciones.

El comisario Carlos Segovia, jefe del área de Criminalística de Capital, explicó en diálogo con N&N por Aries que la fuerza ya pasó del dibujo a mano alzada al uso de tabletas gráficas y ahora estudia una nueva etapa con inteligencia artificial.

Según detalló, la incorporación de esta tecnología todavía requiere un proceso de evaluación, especialmente por las exigencias de seguridad, confiabilidad y validez judicial que implica trabajar con material que puede terminar incorporado a una causa penal.

Segovia remarcó que la IA funcionaría como una herramienta de asistencia y no reemplazaría al especialista. El resultado deberá ser revisado y validado por el perito o dibujante responsable, quien posteriormente tendrá que poder justificar su trabajo ante la Justicia.

La explicación surgió durante una actividad realizada en la Plazoleta IV Siglos, donde distintas áreas de la Policía presentaron su trabajo al público como parte de las actividades por los 53 años de Criminalística, que se cumplirán el 1 de septiembre.

Durante la jornada también participaron sectores de búsqueda de personas, investigación canina, balística, accidentología vial, rastros, planimetría y sustracción de automotores, con demostraciones destinadas especialmente a estudiantes y familias.

El acto central por el aniversario se realizará el 1 de septiembre frente al Departamento de Criminalística, en pasaje Miramar, entre Córdoba y Buenos Aires.