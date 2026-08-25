Impulsan la creación de la Mesa Provincial de Comercio y Desarrollo Fronterizo

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un proyecto de declaración por el cual se solicita al gobierno salteño la creación de la Mesa Provincial de Comercio y Desarrollo Fronterizo.

Al respecto, el diputado Matías Monteagudo (Gral. San Martín) indicó que el objetivo es escuchar a los comerciantes salteños de frontera.

“Queremos defender a Salta con una sola voz. Hay que escuchar a los comerciantes locales, queremos aportar evidencia de cuál es la realidad y no instalar estos comercios y que perjudiquen la zona”, sostuvo.

Señaló, además, que la idea es llevar tranquilidad a este sector.

No obstante, explicó, según la resolución de Nación, será ARCA la encargada de otorgar las habilitaciones para estos comercios, previa autorización del Ministerio de Economía, por lo que no se tendrá en cuenta a la Provincia y mucho menos a los Municipios.

“No queremos que nos tome por sorpresa y quizás se concentre en una actividad a grupos económicos”, concluyó.