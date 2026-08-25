Investigan a una pareja por abandonar a una niña de 5 años en Orán

Una mujer de 38 años y su pareja, un hombre de 32, permanecerán detenidos con prisión preventiva en una causa por abandono de persona, luego de que una niña de 5 años fuera encontrada caminando sola por las calles de Orán.

El hecho ocurrió el 26 de julio en el barrio 4 de Junio y la investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por una hermana de la menor.

Según consta en la denuncia, una vecina encontró a la niña desorientada y llorando en la vía pública y se comunicó con su hermana para informarle sobre la situación. La mujer aseguró además que no sería la primera vez que encontraba a la menor sola en la calle.

La vecina intentó llevar a la niña nuevamente hasta el domicilio donde se encontraba al cuidado de la acusada, pero al llegar no obtuvo respuesta. Ante esa situación, decidió trasladarla a su propia vivienda y dar aviso a la denunciante.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, otros vecinos también advirtieron la situación y se comunicaron con el Sistema de Emergencias 911.

La testigo manifestó además que había observado a la mujer acusada y a su pareja consumiendo bebidas alcohólicas en el domicilio.

En una audiencia flexible y multipropósito, el juez de Orán Raúl Fernando López dispuso la prisión preventiva de ambos como presuntos autores del delito de abandono de persona. También ordenó que sean alojados en las respectivas unidades carcelarias de Orán mientras continúa la investigación.