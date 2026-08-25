Lo atacaron en el cementerio de Orán para robarle la bicicleta

La fiscal penal Daniela Murúa, interina en la Fiscalía Penal 3 de Orán, imputó de forma provisional a dos hombres de dispuso la citación a audiencia de imputación de dos hombres de 26 y 28 años, como coautores del delito de robo simple.

Durante la audiencia de imputación, fue asistido por defensa oficial y se solicitó que permanezca detenido.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre que manifestó que el pasado 21 de agosto por la mañana, se encontraba en el Cementerio Municipal de Orán cuando fue abordado por dos hombres. Según su relato, uno de ellos le solicitó cigarrillos y dinero y, ante su negativa, ambos comenzaron a golpearlo para luego sustraerle la bicicleta y darse a la fuga.

La víctima, junto con personal encargado del cementerio, lograron localizar a uno de los sospechosos en inmediaciones de calle Elías Aguirre. Al reconocerlo por sus características físicas y una cicatriz en el rostro, intentaron detenerlo, pero el hombre opuso resistencia y comenzó a arrojar golpes y patadas hasta que finalmente fue demorado hasta que llegó la Policía.

El segundo involucrado se llevó la bicicleta hacia el barrio Libertad y fue demorado cuando intentaba huir saltando la medianera. Posteriormente el rodado fue localizado en un domicilio y entregado a los efectivos policiales por la madre del sospechoso.