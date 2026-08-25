Casi cuatro millones de personas no pueden acceder al subsidio para comprar garrafas

Tres millones seiscientos cincuenta mil personas no pueden acceder al subsidio para la compra de garrafas que se encuadraba bajo el programa Hogar, disuelto por el gobierno nacional en diciembre de 2025.

La medida, que establecía el 60 por ciento de cobertura del precio comercial de las garrafas, existía desde 2015. Ocho meses atrás y mediante un decreto, el Ejecutivo decidió poner fin al apoyo financiero.

En ese momento, desde Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) se advirtió que el decreto debía prever un reempadronamiento automático para los beneficiarios del programa Hogar, pero la Secretaría de Energía decidió que quienes quisieran volver a percibir el subsidio debían inscribirse otra vez mediante su página web oficial. Una determinación, al menos, engorrosa.

Como se predijo, por problemas operativos en el sitio de la Secretaría de Energía, solo pudieron reempadronarse 250.000 personas de las 3.900.000 que originalmente estaban contempladas en el programa de 2015.

“El problema es que cuando ingresan a la página web de la Secretaría de Energía les piden un comprobante y un código que se les dio en 2022 para volver a inscribirse. Como la mayoría de la gente no lo tiene, no les permiten anotarse”, explicó el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Bussetti.

Desde la entidad, le ofrecieron al gobierno una solución: que el trámite correspondiente pueda gestionarse nuevamente en las distintas dependencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de todo el país. Una sugerencia que DEUCO le extendió al subsecretario de Eficiencia Energética, Antonio Milanese, durante una reunión la semana pasada.

Aumentos por encima de la inflación

Otra cifra preocupante de la política energética es el aumento de 867% en las tarifas desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Una cifra que, por otra parte, contrasta con la inflación acumulada en el mismo período del 329%.

El número tiene origen en un conjunto de variables. Una de ellas, el precio estacional de la energía. “Es el problema principal de la energía, que estuvo siempre regulado por el Estado previo a 2024 y contenía un fuerte subsidio para que las tarifas no fueran, como lo son ahora, expropiatorias del salario de los trabajadores y trabajadoras. A partir de 2024, el precio estacional de la energía aumentó entre un 300 y 400 por ciento”, señaló Bussetti en Lo viejo funciona.

Además, el subsidio del Estado correspondía a la totalidad del consumo y que, desde septiembre, se reducirá. “El subsidio va a ser de 150 kilovatios. Con lo cual, la carga del valor del consumo no subsidiado tiene un peso más importante en el valor final de la factura”, completó el presidente de DEUCO.

Un tercer factor tiene que ver con el cargo fijo de la factura de los servicios, valor que incluye disponibilidad, mantenimiento e independencia del consumo. “El cargo fijo se ha desnaturalizado a lo largo del gobierno de Javier Milei y hoy es de 52.000 pesos”, concluyó.

Página12