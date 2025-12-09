San Agustín: Investigan hallazgo de mujer sin vida

El fiscal López Soto imputó a tres hombres como coautores por la muerte de un joven de 22 años, atacado con arma blanca el 16 de noviembre en el barrio 20 de Febrero.
La Fiscalía de Femicidios investiga el hallazgo de una mujer de 32 años sin vida en San Agustín. El cuerpo fue encontrado el domingo cerca de la ruta 21.
La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, investiga el hallazgo de una mujer sin vida, ocurrido el pasado domingo en proximidades del barrio Santa María de los Nogales, localidad de San Agustín.
Tras tomar conocimiento, la Fiscal dispuso dispuso la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, a fin de realizar las tareas de rigor en el lugar.
El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de la autopsia, que permitirá determinar la causa y la data del fallecimiento.
Sodero Calvet señaló que se trata de una mujer de 32 años y que no se descarta ninguna hipótesis respecto de su muerte. Señaló además que el avance investigativo permitirá permitirá obtener mayores precisiones en relación al hecho.
Las actuaciones, a cargo de la Fiscalía Especializada, se cumplen conforme a la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de femicidio u homicidio doloso. Esto implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que se pueda determinar científicamente la causa del fallecimiento.
El fiscal Armando Cazón, reclamó más seguridad, restricciones en la venta de alcohol y mayor participación social para evitar nuevas muertes como la del músico.
Un hombre de 30 años fue detenido este domingo en Córdoba tras un operativo de búsqueda, luego de haber permanecido prófugo por un grave caso de violencia de género e intrafamiliar.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
