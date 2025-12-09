Redujo entre uno y dos puntos los DEX de soja, trigo, maíz, girasol y sorgo. Caputo afirmó que la meta final es eliminar las retenciones.
Transporte: Los costos suben 34% en 2025 por el impacto del combustible
El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por FADEEAC, registró en noviembre un aumento mensual del 2,65%, confirmando la tendencia alcista del segundo semestre.Argentina09/12/2025
El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, registró en noviembre un incremento mensual de 2,65%, en línea con la tendencia alcista observada desde julio.
Luego de un primer semestre de variaciones moderadas, los costos de transporte comenzaron a acelerarse en la segunda parte del año, con aumentos de 4,03% en julio, 3,54% en agosto, 2,92% en septiembre y 3,27% en octubre.
En noviembre, el ICT volvió a escalar impulsado principalmente por el fuerte incremento del combustible, que registró su suba más alta del año: 7,3%.
Con este resultado, el ICT acumula un aumento de 34% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la variación interanual asciende a 36,3%, superando en más de 8 puntos la última proyección de inflación del FMI para Argentina (28%), indica el informe.
El estudio, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, mide once rubros que impactan directamente en la estructura de costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia clave para la definición y actualización de tarifas en el sector.
El rubro combustible, de mayor incidencia en la actividad, exhibió en noviembre una suba de 7,3%, alcanzando tanto al segmento minorista como mayorista.
Con incrementos aplicados al menos en tres oportunidades durante el mes en el canal minorista, el gasoil acumula una suba de 39% en lo que va del año y casi 30% en los últimos seis meses.
Los demás rubros también mostraron aumentos, aunque en niveles más acotados.
En primer lugar, se encuentran reparaciones (1,95%), gastos generales (1,80%), seguros (1,09%), material rodante (1,08%) y neumáticos (1,03%). Luego siguen personal – conducción (1%), y peajes (0,22%).
En tanto, lubricantes y patentes no registraron variaciones (ajuste anual), mientras que el costo financiero exhibió una baja del 7,41%, en un contexto de reducción de tasas de interés.
Con información de Infobae
La Administración de Parques Nacionales formalizó la prohibición del uso de fuego en áreas protegidas de la Patagonia y el centro del país, ante el alto riesgo de incendios para la temporada estival 2025-2026.
La ANMAT vetó la comercialización, uso y distribución de todos los productos domisanitarios de la marca MARCLEAN mediante la Disposición 9018/2025.
a resolución publicada en el Boletín Oficial habilita subas del 1,4% y 1,3%, además de un pago extraordinario que va de $6.000 a $14.000 según la carga horaria.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Los sectores que lideran las subas proyectadas son Medios, Biotecnología y Bancos, mientras que el 57% de las firmas define el aumento combinando inflación, mercado y desempeño.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.