Redujo entre uno y dos puntos los DEX de soja, trigo, maíz, girasol y sorgo. Caputo afirmó que la meta final es eliminar las retenciones.
El 36% de las compañías proyecta solo dos incrementos salariales en 2026
Los sectores que lideran las subas proyectadas son Medios, Biotecnología y Bancos, mientras que el 57% de las firmas define el aumento combinando inflación, mercado y desempeño.Argentina09/12/2025
En el marco de un escenario económico caracterizado por la volatilidad y la cautela, la consultora Mercer presentó los resultados de la sexta edición de su encuesta Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina (TISA), que reúne información sobre las proyecciones salariales y políticas de compensación adoptadas por las compañías líderes para 2025 y 2026.
El relevamiento indica que la mediana de incremento salarial previsto por las empresas para 2026 será del 20%, cifra alineada con el 21% de inflación que los consultores privados anticipan para ese mismo período.
Según el informe, la consulta relevó a 518 empresas de distintos sectores con actividad en el país entre el 17 y 25 de noviembre de 2025. El 47% de las organizaciones ya puso en marcha la planificación salarial para 2026, el 3% solo tomó definiciones para el primer semestre del año y un 26% todavía no comenzó el proceso. El análisis también remarca diferencias entre el comportamiento de subsidiarias internacionales y compañías controladas desde la Argentina: las filiales extranjeras proyectan subas del 30% para 2025, mientras que las empresas nacionales se mueven en torno al 28%, según la mediana de respuestas.
La decisión de acompañar la inflación refleja un abordaje conservador: “El relevamiento TISA refleja la tendencia de las compañías a ser prudentes, con incrementos que acompañan la inflación esperada y estrategias de compensación más diversificadas para retener talento”, afirmó Inés García Toscano, gerente de Career & Rewards de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay. Su declaración describe la cautela predominante frente a un año donde las previsiones económicas muestran un entorno aún incierto.
¿Subas fragmentadas?
El comportamiento en materia de incrementos sigue bajo un esquema fragmentado. Mientras el 34% de las empresas prevé cerrar 2025 con cuatro aumentos implementados, en 2026 la mayoría espera aplicar dos incrementos en el año (36%), en tanto que un 29% planea realizar cuatro o más subas. Este esquema confirma la tendencia de ajustar las mejoras salariales en tramos para acompañar de manera más precisa la evolución de los precios.
El relevamiento destaca la composición de la muestra: el 66% corresponde a empresas subsidiarias y el resto a casas matrices argentinas. La estructura de las organizaciones participantes muestra una amplia variedad: el 24% emplea a menos de 100 personas y cerca del 20% se sitúa en la franja entre 1.000 y 5.000 empleados. Sectores como Consumo Masivo, High Tech, Ciencias de la Vida, Energía y Servicios encabezan la representación sectorial de la encuesta, concentrando respectivamente el 15%, 13%, 10%, 10% y 9% de la muestra.
En términos de proyecciones para 2025, la mediana del presupuesto anual de incrementos salariales de todas las compañías consultadas alcanza el 30%, valor que coincide con la inflación proyectada de acuerdo con el consenso Latin Focus (29,7%). El relevamiento de Mercer detalla que, dentro del universo encuestado, las ramas industriales con mayores subas previstas son Medios y Entretenimiento, Biotecnología, Dispositivos y equipo médico, Bancos, Farmacéutica y High Tech, todas con incrementos cercanos al 32% anual. El segmento Fintech refleja las menores previsiones, con una mediana de aumento del 26 por ciento.
El 57% de las organizaciones consultadas por Mercer indicó que evalúa los incrementos salariales a partir de una combinación de criterios: referencias de mercado, inflación proyectada y desempeño de los colaboradores. Solo el 16% basa sus decisiones en mediciones de mercado exclusivamente, mientras que el 15% traslada de forma total el impacto de la inflación a sus políticas de aumentos. Además, subsiste una diferencia entre las filiales internacionales y las empresas con casa matriz local: las primeras proyectan una mediana del 30% en sus aumentos, en contraste con el 28% previsto por las segundas.
Mayor previsibilidad
El informe muestra que, luego de dos años marcados por una alta volatilidad en precios y salarios, el panorama tiende hacia una mayor previsibilidad. En 2023 la inflación anual llegó al 211% y en 2024 los incrementos salariales alcanzaron el 118%. Para 2026, el estudio prevé una estabilización, con subas más cercanas a las variables macroeconómicas proyectadas y alejadas de los picos recientes, lo que sugiere un proceso de adaptación de las empresas a un escenario de inflación moderada.
Al analizar el perfil de las empresas relevadas, el informe señala que el universo abarca compañías de todos los tamaños y facturación. Los sectores con una presencia más significativa en el sondeo, aparte de Consumo Masivo y High Tech, incluyen rubros como Ciencias de la Vida, Energía y Servicios. Algunos de ellos, según las proyecciones, asignan incrementos cercanos al 32% en 2025, mientras que otros segmentos, como el de tecnología financiera (Fintech), prevén subas más moderadas.
Con información de Infobae
La Administración de Parques Nacionales formalizó la prohibición del uso de fuego en áreas protegidas de la Patagonia y el centro del país, ante el alto riesgo de incendios para la temporada estival 2025-2026.
La ANMAT vetó la comercialización, uso y distribución de todos los productos domisanitarios de la marca MARCLEAN mediante la Disposición 9018/2025.
a resolución publicada en el Boletín Oficial habilita subas del 1,4% y 1,3%, además de un pago extraordinario que va de $6.000 a $14.000 según la carga horaria.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por FADEEAC, registró en noviembre un aumento mensual del 2,65%, confirmando la tendencia alcista del segundo semestre.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.