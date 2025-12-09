Marcelo Ozán dejó su cargo tras apenas 19 días, mientras la PIA investiga la enajenación del inmueble en Puerto Madero y presuntas irregularidades en licitaciones millonarias.
Nación descontará el día a estatales que se sumen al paro de ATE
El gremio protesta hoy en el Congreso en rechazo a los cambios laborales, la falta de paritarias y un posible recorte en organismos descentralizados.Política09/12/2025
El Gobierno le descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional que ATE convocó para este martes, en contra de la reforma laboral. Así lo pudo confirmar TN, de altas fuentes del Ejecutivo.
La respuesta del oficialismo llega tras la decisión del gremio de realizar una concentración a las 11, en el Congreso de la Nación.
“Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”, indicó Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional.
El sindicalista agregó: “Algunos (gobernadores), incluso como el de Catamarca, juntaron votos en sus provincias hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas”.
La medida de fuerza responde a tres ejes principales: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de las paritarias con una recomposición salarial y el posible recorte que el Gobierno realizaría en los organismos descentralizados, que podría afectar al 10% de los trabajadores aproximadamente.
Según ATE, los organismos en la mira serían la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.
Además, en la Ciudad de Buenos Aires, también habrá retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10.30, para que los estatales participen de la protesta en el centro porteño.
El paro nacional se adelantó tras la noticia de que este 9 de diciembre el Gobierno daría a conocer la reforma laboral, que trabajó con el Consejo de Mayo.
Si bien no se oficializó el texto completo de la norma, la letra chica de la misma buscará realizar cambios en las vacaciones, las indemnizaciones y los despidos. No obstante, tal como adelantó TN, no es una reforma controversial, ya que el oficialismo buscó mantener la moderación para conseguir los apoyos necesarios en el Congreso.
Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, será el encargado de presentar esta propuesta, y las demás reformas, tras una reunión del Consejo de Mayo, que está pautada para las 13.30 en Casa Rosada.
En relación con la modernización laboral, la iniciativa figura en el temario de sesiones extraordinarias y el Ejecutivo buscará aprobarla con la ayuda de Patricia Bullrich en el Senado.
Con información de TN
Las propuestas abarcan reformas estructurales y pedidos urgentes del Gobierno, que busca avanzar con su agenda legislativa antes de fin de año.
En un hecho poco habitual, el Poder Ejecutivo Nacional quedó a cargo del senador Bartolomé Abdala, Presidente Provisional del Senado, debido a la ausencia simultánea del Presidente y la Vicepresidenta.
Entre el 10 y el 30 de diciembre se discutirán Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y reformas clave. La Libertad Avanza, primera minoría, articula con aliados para garantizar los votos.
El Boletín Oficial confirmó su designación tras la renuncia de Luis Petri, ahora diputado de LLA. El teniente general pasará a disponibilidad en febrero y a situación pasiva en junio de 2026.
El órgano se reunirá para pulir el documento final mientras el Gobierno mantiene en reserva el formato del paquete de proyectos que complementará el temario de extraordinarias.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.