El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias

El Gobierno formalizó este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias con la publicación en el Boletín Oficial. El decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei, fijó el período entre el 10 y el 30 de diciembre y definió un temario que vuelve a poner al Congreso en el centro de la escena política tras la renovación de bancas en ambas cámaras.

Con el texto oficial ya vigente, se confirmó que la agenda tendrá como prioridad el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dos proyectos que el Ejecutivo busca dictaminar y llevar al recinto antes de fin de mes. En paralelo, ingresarán la Modernización Laboral, la reforma del Código Penal y de la Ley de Glaciares. También ingresó el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Con la convocatoria ya publicada, la Cámara de Diputados se prepara para ordenar su tablero interno. El temario llega en momentos en que Martín Menem encara la conformación de comisiones, entre ellas Presupuesto y Hacienda, que continuará bajo la presidencia del libertario Bertie Benegas Lynch. En los bloques dialoguistas tomaron nota de la aceleración del cronograma.

En el Senado también se reordenan fuerzas. Patricia Bullrich reunió al bloque libertario y adelantó que la reforma laboral ingresará por la Cámara Alta y será uno de los debates centrales. Para ese expediente se constituirá la comisión de Trabajo y Previsión, que podría seguir presidida por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

La discusión del paquete: Presupuesto, Inocencia Fiscal y Modernización Laboral

El Presupuesto 2026 será el primer desafío del oficialismo. El Gobierno aspira a obtener un dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a debatir el proyecto en Diputados a mediados de diciembre. Con la mira puesta en los votos, Diego Santilli continúa la ronda de reuniones con gobernadores dialoguistas.

El documento base del Presupuesto proyecta un crecimiento del PBI de 4,5% en 2026; una inflación anual estimada entre 7% y 12%; un superávit primario de 2,2% del PBI, y un tipo de cambio de $1423.

La Ley de Inocencia Fiscal, ya en tratamiento en Diputados, será otro eje de la discusión. El Ejecutivo busca avanzar para blindar a los ahorristas y que puedan usar sus fondos sin tener que demostrar de dónde provinieron. El objetivo es extender la protección ante futuros cambios de gobierno.

La Modernización Laboral tendrá una vía de entrada distinta. Bullrich adelantó que será uno de los núcleos políticos del período extraordinario. Por ahora, la Casa Rosada no difundió el contenido oficial del texto ni especificaciones sobre su alcance, y el tratamiento legislativo dependerá de las negociaciones que el oficialismo logre ratificar en los próximos días. El proyecto incluye modificaciones en vacaciones, indemnizaciones, despidos, jornadas laborales y modalidades contractuales.

Reforma del Código Penal y Ley de Glaciares: dos focos para el Senado

Con los detalles ya difundidos por el Ejecutivo, la reforma del Código Penal endurece penas para delitos graves; incorpora figuras vinculadas a modalidades delictivas actuales, y eleva los mínimos para limitar excarcelaciones y condenas condicionales. También declara imprescriptibles crímenes considerados especialmente graves y establece que las condenas comiencen a cumplirse una vez rechazado el recurso extraordinario.

La adecuación de los presupuestos mínimos para glaciares y ambiente periglaciar responde al pedido de gobernadores interesados en ampliar inversiones en proyectos mineros. El Gobierno propondrá modificar las restricciones actuales y cambios relacionados con el ambiente periglaciar, que hasta ahora no permite actividades productivas.

Un Congreso reconfigurado y la carrera por los votos

La renovación de bancas del 26 de octubre dejó un mapa político más fragmentado. La Libertad Avanza pasó a ser la primera minoría, con 95 diputados; mientras que Unión por la Patria quedó como segunda, con 93. Provincias Unidas y el interbloque que conforman el PRO, la UCR, el MID y otras fuerzas disputan el tercer lugar, con 22 legisladores cada uno y buscan posicionarse como árbitros de cualquier disputa.

El oficialismo definió un tridente para esta etapa parlamentaria: Menem, como negociador en Diputados; Santilli, en el vínculo con los gobernadores, y Bullrich, como jefa del bloque en el Senado. Las conversaciones se enfocan en Innovación Federal, Provincias Unidas y en los representantes de jurisdicciones gobernadas por mandatarios dispuestos a acompañar iniciativas puntuales.

El rol de Catamarca, Salta, Misiones, Neuquén y Tucumán será decisivo, por eso el oficialismo busca fortalecer vínculos y garantizar respaldos, mientras el Congreso se prepara para un diciembre intenso, con negociaciones abiertas y un temario que exige acuerdos rápidos para llegar al recinto.

Con información de TN