En medio de las tensiones internas, Karina Milei se reunió con Patricia Bullrich

En medio de las tensiones por las diferencias en torno al pliego de la jueza María Verónica Michelli, Karina Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada a la senadora Patricia Bullrich para mostrar unidad.

El encuentro se llevó adelante en el despacho de la secretaria general de la Presidencia, en el primer piso de la Casa Rosadal, aunque el contenido de lo conversado no trascendió por el momento.

La reunión fue confirmada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, quien publicó una foto en su cuenta de X, luego de haber marcado algunas diferencias con el Gobierno en los últimos días.