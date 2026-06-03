Transporte: concejales solicitaron que legisladores nacionales gestionen la recomposición de fondos

Mediante un proyecto de declaración, los ediles solicitaron que Nación envíe los fondos que le corresponden a la Provincia.
Política03/06/2026

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El Concejo Deliberante capitalino aprobó un proyecto de declaración por el que se solicita a los legisladores nacionales por Salta que gestionen ante Nación la recomposición de fondos relacionados al transporte.

En este sentido, el concejal Gustavo Farquharson arremetió contra sus pares libertarios advirtiendo que dicen apoyar a los vecinos, pero, al mismo tiempo, se niegan a acompañar el reclamo por el restablecimiento de los fondos que Nación quitó a la Provincia y a la Ciudad.

Asimismo, el edil aseguró que los gobiernos locales han tomado la responsabilidad de garantizar obligaciones que les corresponden a Nación, con todos los vaivenes económicos que la acción suscita.

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