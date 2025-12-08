China llevó a cabo activamente operaciones de mejora artificial de lluvia y nieve durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025), logrando un aumento acumulado de la precipitación.
Rusia advierte a EE. UU. sobre conflicto con Venezuela
El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, advirtió al Gobierno de Estados Unidos que debe abstenerse de "deslizarse" hacia un conflicto a gran escala con Venezuela.El Mundo08/12/2025
Rusia apoya a la dirigencia de Venezuela e insta al Gobierno de Estados Unidos a que se abstenga de “deslizarse” hacia un conflicto a gran escala con Caracas, advirtió el viceministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Ryabkov.
Moscú observa con gran preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela y las tensiones siguen siendo elevadas y continúan creciendo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
“Esto está vinculado principalmente con el deseo de Washington de asegurar el dominio sin rival en la región, un sello de la administración Trump”, planteó Ryabkov, citado por la agencia de noticias TASS.
Fuerte solidaridad
Ryabkov subrayó que Rusia mantiene una fuerte solidaridad con Venezuela, en referencia al acuerdo recién concluido sobre asociación estratégica y cooperación entre ambos países. “Apoyamos a Venezuela, igual que ella nos apoya… En este difícil momento, estamos unidos hombro a hombro con Caracas y con su dirigencia”, señaló Ryabkov.
Estados Unidos aumentó en los últimos meses su presencia militar en el mar Caribe. El Pentágono llevó a cabo al menos 22 ataques conocidos contra supuestas embarcaciones de drogas en el Caribe y el océano Pacífico Oriental desde el 2 de septiembre, que provocaron la muerte a más de 87 personas que iban a bordo.
Rixi Moncada denunció “injerencia de Trump y la oligarquía” en los comicios del 30 de noviembre, reclamó la nulidad total del proceso y llamó a movilizaciones nacionales.
Tailandia lanzó ataques aéreos tras denunciar que tropas camboyanas mataron a un soldadoEl Mundo08/12/2025
Bangkok confirmó bombardeos contra objetivos militares en la frontera y evacuó a 35.000 personas. Camboya afirma que no respondió y denuncia nuevas agresiones.
El exgobernador estaba detenido en El Helicoide. Organismos internacionales exigen una investigación imparcial.
La ANP condenó el crimen ocurrido en Pacasmayo y exigió una investigación urgente. Su hermano quedó en estado crítico.
Ucrania alerta que drones rusos afectaron la cubierta que aísla el reactor de ChernobylEl Mundo08/12/2025
El OIEA advirtió que el Nuevo Confinamiento Seguro perdió parte de sus funciones básicas tras el ataque de febrero.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
La Municipalidad de Salta difundió el cronograma de servicios municipales para hoy lunes 8 de diciembre, feriado por la Inmaculada Concepción.
Un oficial de la Ciudad atropelló a un motociclista y escapó. Horas después, al presentarse en la Comisaría 4°, fue reconocido por los familiares de la víctima. En el enfrentamiento, sacó su arma y mató a balazos al primo del joven accidentado.