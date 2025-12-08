China produce 167 mil millones de toneladas de lluvia y nieve artificial

El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, advirtió al Gobierno de Estados Unidos que debe abstenerse de "deslizarse" hacia un conflicto a gran escala con Venezuela.
Las autoridades meteorológicas de China llevaron a cabo activamente operaciones de mejora de la lluvia y la nieve artificiales durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), aumentando acumulativamente la precipitación en 167.700 millones de toneladas, según datos oficiales que se conocieron en Pekín, a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. Durante el período, las autoridades meteorológicas también llevaron a cabo operaciones de prevención artificial del granizo, que ayudaron a reducir las pérdidas económicas en unos 60.300 millones de yuanes (unos 8.500 millones de dólares estadounidenses), según la Administración Meteorológica de China, citada por Xinhua.
Operaciones de modificación del clima
Las operaciones de modificación del clima de China proporcionaron un fuerte apoyo para la prevención y mitigación de desastres, así como para las cosechas agrícolas, declaró Cai Miao, un funcionario de la administración. Cai señaló que la modificación del clima del país cubre actualmente el 68 %de sus principales áreas productoras de granos, el 63 por ciento de las zonas de función ecológica clave y el 55 de los huertos
a nivel nacional.
Mejoras ecológicas
Las operaciones de modificación climática también impulsaron mejoras ecológicas, ya que los departamentos meteorológicos realizan mejoras artificiales de lluvia y nieve durante todo el año en zonas clave como Sanjiangyuan, la zona de nacimiento de los tres ríos, donde se encuentran las cabeceras de los ríos Yangtsé, Amarillo y Lancang, lo que contribuye a un aumento gradual de la cobertura vegetal en la región. Durante el próximo XV Plan Quinquenal (2026-2030), las autoridades trabajarán para mejorar la eficacia de las operaciones de modificación climática con el fin de mejorar la mitigación de desastres, la producción agrícola, la protección y restauración ecológica, y la respuesta a emergencias importantes, según Ren Zhenhe, otro funcionario de la administración.
Con información de Noticias Argentinas
Rixi Moncada denunció “injerencia de Trump y la oligarquía” en los comicios del 30 de noviembre, reclamó la nulidad total del proceso y llamó a movilizaciones nacionales.
Tailandia lanzó ataques aéreos tras denunciar que tropas camboyanas mataron a un soldadoEl Mundo08/12/2025
Bangkok confirmó bombardeos contra objetivos militares en la frontera y evacuó a 35.000 personas. Camboya afirma que no respondió y denuncia nuevas agresiones.
El exgobernador estaba detenido en El Helicoide. Organismos internacionales exigen una investigación imparcial.
La ANP condenó el crimen ocurrido en Pacasmayo y exigió una investigación urgente. Su hermano quedó en estado crítico.
Ucrania alerta que drones rusos afectaron la cubierta que aísla el reactor de ChernobylEl Mundo08/12/2025
El OIEA advirtió que el Nuevo Confinamiento Seguro perdió parte de sus funciones básicas tras el ataque de febrero.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
La Municipalidad de Salta difundió el cronograma de servicios municipales para hoy lunes 8 de diciembre, feriado por la Inmaculada Concepción.
Un oficial de la Ciudad atropelló a un motociclista y escapó. Horas después, al presentarse en la Comisaría 4°, fue reconocido por los familiares de la víctima. En el enfrentamiento, sacó su arma y mató a balazos al primo del joven accidentado.