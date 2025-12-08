China llevó a cabo activamente operaciones de mejora artificial de lluvia y nieve durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025), logrando un aumento acumulado de la precipitación.
Ucrania alerta que drones rusos afectaron la cubierta que aísla el reactor de Chernobyl
El OIEA advirtió que el Nuevo Confinamiento Seguro perdió parte de sus funciones básicas tras el ataque de febrero.El Mundo08/12/2025
Una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió que el escudo protector que cubre el reactor nuclear de la planta atómica de Chernobyl, en Ucrania, ya no puede cumplir de forma plena su función de contención luego de un ataque con drones rusos a principios de este año.
Es una estructura, conocida como Nuevo Confinamiento Seguro, diseñada para evitar la liberación de radiación del reactor que explotó en 1986.
Los expertos alertaron sobre fallas en esta pieza central del sistema de protección instalado después de la emergencia nuclear.
Los inspectores que participaron de la misión indicaron que el daño sufrido por la cubierta hizo que perdiera parte de sus “funciones de seguridad primarias”, en especial la capacidad de confinamiento.
Cómo fue el ataque ruso
El ataque ruso perpetrado en febrero, según denunció Ucrania, afectó el revestimiento externo de la estructura, aunque no reportaron daños irreversibles en las bases de soporte ni en los sistemas internos de monitoreo.
Sin embargo, hubo daños en el funcionamiento integral del escudo. Moscú siempre negó el ataque.
El Nuevo Confinamiento Seguro fue construido con el objetivo de aislar el lugar de la catástrofe durante “al menos un siglo”.
La estructura cubre también el viejo “sarcófago” de acero y hormigón construido después de la catástrofe, pero que se considera insuficiente.
La nueva estructura tiene 110 metros de alto y 256 metros de ancho y se construyó en dos bloques. Las obras duraron nueve años y costaron 2200 millones de euros con financiación de 45 países, la Unión Europea y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
La explosión del reactor número 4 de la planta de Chernobyl ocurrió en abril de 1986 y liberó grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera. La crisis provocó una emergencia sanitaria que afectó a millones de personas en Europa.
Tras la emergencia, miles de personas de la zona fueron evacuados.
El director general de OIEA, el argentino Rafael Grossi, en una reciente visita a Ucrania, alertó sobre la necesidad de realizar trabajos urgentes en el lugar. “La restauración oportuna e integral es esencial para garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”, indicó.
Con información de TN
El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, advirtió al Gobierno de Estados Unidos que debe abstenerse de "deslizarse" hacia un conflicto a gran escala con Venezuela.
Rixi Moncada denunció “injerencia de Trump y la oligarquía” en los comicios del 30 de noviembre, reclamó la nulidad total del proceso y llamó a movilizaciones nacionales.
Tailandia lanzó ataques aéreos tras denunciar que tropas camboyanas mataron a un soldadoEl Mundo08/12/2025
Bangkok confirmó bombardeos contra objetivos militares en la frontera y evacuó a 35.000 personas. Camboya afirma que no respondió y denuncia nuevas agresiones.
El exgobernador estaba detenido en El Helicoide. Organismos internacionales exigen una investigación imparcial.
La ANP condenó el crimen ocurrido en Pacasmayo y exigió una investigación urgente. Su hermano quedó en estado crítico.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
La Municipalidad de Salta difundió el cronograma de servicios municipales para hoy lunes 8 de diciembre, feriado por la Inmaculada Concepción.
Un oficial de la Ciudad atropelló a un motociclista y escapó. Horas después, al presentarse en la Comisaría 4°, fue reconocido por los familiares de la víctima. En el enfrentamiento, sacó su arma y mató a balazos al primo del joven accidentado.