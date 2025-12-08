A un año de la desaparición de Nahuel Gallo, Argentina exige su liberación inmediata

Este 8 de diciembre, el Ministerio de Seguridad de la Nación difundió un comunicado oficial al cumplirse un año de la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, retenido por autoridades venezolanas sin garantías judiciales ni acceso a sus familiares.

El Gobierno argentino calificó el hecho como “injusto e incompatible con el derecho internacional”, y reiteró que la permanencia del cabo primero en esta situación constituye una violación flagrante de los derechos humanos. Según el comunicado, la detención es considerada arbitraria y carente de fundamentos legales por parte de las autoridades de Venezuela.

Argentina recordó que ha llevado el caso a múltiples organismos internacionales. Entre ellos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se solicitaron medidas cautelares urgentes; a la Corte Penal Internacional (CPI), por presunta desaparición forzada; y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denunciando la vulneración sistemática de garantías básicas.

El Ministerio también subrayó que el país continúa realizando gestiones diplomáticas y coordinando esfuerzos con distintos actores internacionales para lograr la liberación y restitución de Gallo.

“El Gobierno seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo y no cesará en sus esfuerzos”, concluye el comunicado oficial difundido hoy.