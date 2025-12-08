A un año de la desaparición de Nahuel Gallo, Argentina exige su liberación inmediata

Al cumplirse un año de la detención arbitraria del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, el Gobierno nacional reafirmó su rechazo a la situación y advirtió que se trata de una violación al derecho internacional.

Política08/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

Agustin-Nahuel-Gallo-gendarme-Venezuela

Este 8 de diciembre, el Ministerio de Seguridad de la Nación difundió un comunicado oficial al cumplirse un año de la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, retenido por autoridades venezolanas sin garantías judiciales ni acceso a sus familiares.

El Gobierno argentino calificó el hecho como “injusto e incompatible con el derecho internacional”, y reiteró que la permanencia del cabo primero en esta situación constituye una violación flagrante de los derechos humanos. Según el comunicado, la detención es considerada arbitraria y carente de fundamentos legales por parte de las autoridades de Venezuela.

Argentina recordó que ha llevado el caso a múltiples organismos internacionales. Entre ellos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se solicitaron medidas cautelares urgentes; a la Corte Penal Internacional (CPI), por presunta desaparición forzada; y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denunciando la vulneración sistemática de garantías básicas.

El Ministerio también subrayó que el país continúa realizando gestiones diplomáticas y coordinando esfuerzos con distintos actores internacionales para lograr la liberación y restitución de Gallo.

“El Gobierno seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo y no cesará en sus esfuerzos”, concluye el comunicado oficial difundido hoy.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail