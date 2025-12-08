Según Opina Argentina, el Presidente mejora tras el triunfo electoral de octubre y cierra el año con mayor estabilidad política.
A un año de la desaparición de Nahuel Gallo, Argentina exige su liberación inmediata
Al cumplirse un año de la detención arbitraria del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, el Gobierno nacional reafirmó su rechazo a la situación y advirtió que se trata de una violación al derecho internacional.Política08/12/2025Ivana Chañi
Este 8 de diciembre, el Ministerio de Seguridad de la Nación difundió un comunicado oficial al cumplirse un año de la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, retenido por autoridades venezolanas sin garantías judiciales ni acceso a sus familiares.
El Gobierno argentino calificó el hecho como “injusto e incompatible con el derecho internacional”, y reiteró que la permanencia del cabo primero en esta situación constituye una violación flagrante de los derechos humanos. Según el comunicado, la detención es considerada arbitraria y carente de fundamentos legales por parte de las autoridades de Venezuela.
Argentina recordó que ha llevado el caso a múltiples organismos internacionales. Entre ellos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se solicitaron medidas cautelares urgentes; a la Corte Penal Internacional (CPI), por presunta desaparición forzada; y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denunciando la vulneración sistemática de garantías básicas.
El Ministerio también subrayó que el país continúa realizando gestiones diplomáticas y coordinando esfuerzos con distintos actores internacionales para lograr la liberación y restitución de Gallo.
“El Gobierno seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo y no cesará en sus esfuerzos”, concluye el comunicado oficial difundido hoy.
A un año de la detención ilegal del argentino Nahuel Gallo, el Ministerio de Seguridad Nacional expresa su enérgico rechazo a este hecho contrario al derecho internacional y reafirma su compromiso de seguir trabajando por su liberación y su inmediata restitución al país. pic.twitter.com/ugJk3sG4i9— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) December 8, 2025
El informe revela que entre 2021 y 2023 el programa habitacional funcionó sin controles, con obras inexistentes, mora récord, seguros sin compulsa y créditos otorgados sin respaldo presupuestario.
Deuda bonaerense: Kicillof avanza con apoyo legislativo y queda a la espera del aval de MileiPolítica08/12/2025
El proyecto logró respaldo de bloques opositores y generó fuertes cruces con La Libertad Avanza; ahora, la definición depende del Gobierno nacional para habilitar el financiamiento.
La CGT frena decisiones hasta ver la letra chica y refuerza su propuesta para el empleo sub 30Política08/12/2025
Entre presiones internas y puentes políticos, la conducción sindical trabaja en un proyecto propio mientras aguarda la presentación del Gobierno.
Con el Congreso reconfigurado y las sesiones extraordinarias convocadas, el Gobierno busca avanzar con su paquete de reformas.
El intendente de Pilar, Federico Achával, incrementó la presión impositiva con una Tasa Ambiental del 2% en supermercados, desatando la dura crítica del ministro de Economía, Luis Caputo.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
La Municipalidad de Salta difundió el cronograma de servicios municipales para hoy lunes 8 de diciembre, feriado por la Inmaculada Concepción.
Un oficial de la Ciudad atropelló a un motociclista y escapó. Horas después, al presentarse en la Comisaría 4°, fue reconocido por los familiares de la víctima. En el enfrentamiento, sacó su arma y mató a balazos al primo del joven accidentado.