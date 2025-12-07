Exención de impuestos a 0Km: Esperan una baja de precios de hasta $16 millones

Sarampión: Nación confirmó un caso en Entre Ríos
La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó la escala de impuestos internos aplicables a vehículos, elevando el umbral a partir del cual los automóviles 0km deben ser gravados. Este ajuste generó una inmediata expectativa de que se produzcan bajas significativas en los precios finales de los autos más caros del mercado.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la actualización oficial de ARCA se hizo efectiva el 1 de diciembre de 2025.
El principal cambio radica en el valor base que tributa el impuesto:
Esta modificación implica que los autos con precios de venta hasta $102.600.000 pesos ahora quedan exentos de este impuesto.
El tributarista Sebastián Domínguez detalló que, si las terminales deciden trasladar el beneficio al público, la reducción en el precio final podría ser de hasta $16.311.923 pesos, lo que representa una baja aproximada del 13,71% en el precio total.
A pesar del potencial de baja, los analistas advierten que la magnitud del descenso de precios dependerá de la estrategia comercial de cada marca y la evolución del tipo de cambio.
Domínguez señaló que la devaluación del peso podría limitar el alcance de esta reducción, ya que las terminales podrían optar por:
Con información de Noticias Argentinas
