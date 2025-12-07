Caputo cruzó a Intendente peronista por subir impuestos

El municipio de Pilar, en manos del peronismo, decidió incrementar la presión impositiva en la caja de los supermercados, una medida que impacta directamente en el ticket de compra y desató una dura confrontación con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el municipio de Pilar decidió incrementar la presión impositiva en la caja de los supermercados. Se trata de la Tasa de Protección Ambiental, una tasa municipal del 2% que rige desde el 1° de diciembre para las grandes cadenas y que afecta al precio final de los productos. Según el tributarista César Litvin, “quien compre en Pilar pagará un 2% más caro”.

La Confrontación Política de Caputo

El ministro de Economía utilizó sus redes sociales para criticar duramente la medida y al intendente Federico Achával:

“Mientras en LLA trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca”, comentó Caputo en redes sociales. Y remató: “No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”.

El Rechazo de la Industria

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) solicitó una audiencia “urgente” y advirtió sobre los “graves perjuicios” que generará la aplicación de la tasa, que se oficializó en la Ordenanza Fiscal 2026:

Pérdida de Ventas: El recargo impacta especialmente en la venta de productos de alto valor, como electrodomésticos, y genera una “situación de desventaja competitiva”.

Impacto en Fiestas: El recargo es más sensible en pleno mes de compras por las fiestas, cuando aumenta significativamente el consumo de las familias.

Competencia Desleal: El tributarista César Litvin advirtió a La Nación que la normativa crea una “competencia desleal” contra otros actores del comercio que venden productos similares, pero que no están obligados a percibir la tasa del 2%.

El sector solicitó que, si el municipio mantiene la medida, se prorrogue su entrada en vigencia hasta el 1° de marzo de 2026 para permitir adecuar los sistemas de cobro.

Con información de Noticias Argentinas