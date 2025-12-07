La 1ª edición de la Expo Navidad Balcarce llega a su fin este domingo 7 de diciembre en el Paseo Ameghino, con actividades disponibles de 10 a 22 hora
Pan de Navidad casero y sin esencias artificiales: la receta de 'Qué Domingo' para emprendedores
El columnista de cocina Martín Aisama compartió una receta de pan dulce pensada para quienes buscan emprender en diciembre, con ingredientes reales y técnicas accesibles para cualquier cocina.Sociedad07/12/2025Ivana Chañi
El chef y columnista de gastronomía Martín Aisama ofreció en, Qué Domingo por Aries, una receta detallada de pan dulce casero, pensada tanto para quienes quieren prepararlo en familia como para quienes buscan generar ingresos extra en diciembre. Su premisa fue clara: “Nada de esencias ni agua de azahar; todo debe ser real y natural”.
Aisama remarcó que el pan dulce requiere dos días de elaboración, ya que comienza con una masa previa que mejora la digestión y el desarrollo del sabor. Además, aconsejó hidratar las pasas de uva con cualquier bebida alcohólica apta para consumo, desde licor o pisco hasta vermut o grapa, siempre manteniéndolas en heladera para evitar fermentaciones indeseadas.
Una masa de base sencilla y adaptable
El cocinero explicó que la receta principal puede orientarse a dos estilos:
1. Pan dulce genovés (sin molde)
Lleva abundantes frutos secos, que absorben humedad y permiten que la masa conserve su estructura sin necesidad de molde.
2. Pan dulce tradicional en molde
Incorpora una hidratación extra con leche y puede completarse con naranjas confitadas, chips de chocolate, frutas glaseadas o fruta abrillantada.
Aisama insistió en usar harina 000 por su fuerza y capacidad de sostener los ingredientes, además de manteca, miel, ralladura de limón y naranja, huevos y vainilla natural, evitando cualquier sucedáneo artificial.
Consejos para quienes quieren vender
El chef alentó a quienes buscan emprender este mes:
Hacer piezas pequeñas, de 250 g o 500 g, para que sean accesibles y rendidoras.
Ahorrar gas utilizando hornos con varias unidades a la vez.
Vender también pan dulce de 100 gramos, tipo “souvenir”, para locales comerciales que quieran agasajar clientes.
Respecto de la cocción, recomendó hornear a 170° por 40 minutos los panes de medio kilo, y bajar a 160° durante una hora para piezas de mayor tamaño.
Frutas confitadas: cómo hacerlas en casa
Aisama explicó cómo preparar fruta confitada o glaseada sin recurrir a productos industriales. Para cítricos, indicó un proceso de hervor repetido para quitar amargor y luego cocción lenta en almíbar. Para frutas más firmes —como manzanas, peras o ananá—, el procedimiento es directo en almíbar hasta que se transparenten, para luego secar y pasar por azúcar.
Quienes deseen conocer más recetas pueden seguirlo en Instagram: @martinaisama, donde responde consultas y comparte contenido gastronómico.
La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad de Salta presenta una intensa agenda de actividades en el Anfiteatro "Cuchi" Leguizamón, ubicado en el Parque San Martín.
La tradicional ceremonia, que se realizará a las 21 horas y contará con la participación del coro Arsis, marcará el comienzo de una programación especial.
El Centro de Adopciones lleva a plaza Alvarado a sus animales e impulsa actividades de tenencia responsable y vacunación antirrábica.
La tradicional ceremonia, que se realizará a las 21 horas y contará con la participación del coro Arsis, marcará el comienzo de una programación especial que combinará propuestas artísticas, recorridos gastronómicos y diversas actividades alusivas a la festividad.
Mediante la resolución aprobada en octubre de 2025 por el Consejo Superior de la UNSa, se concedió la distinción en virtud de los numerosos aportes del Dr. Oñativia: su labor como médico, investigador y formador de profesionales.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.