Pan de Navidad casero y sin esencias artificiales: la receta de 'Qué Domingo' para emprendedores

El chef y columnista de gastronomía Martín Aisama ofreció en, Qué Domingo por Aries, una receta detallada de pan dulce casero, pensada tanto para quienes quieren prepararlo en familia como para quienes buscan generar ingresos extra en diciembre. Su premisa fue clara: “Nada de esencias ni agua de azahar; todo debe ser real y natural”.

Aisama remarcó que el pan dulce requiere dos días de elaboración, ya que comienza con una masa previa que mejora la digestión y el desarrollo del sabor. Además, aconsejó hidratar las pasas de uva con cualquier bebida alcohólica apta para consumo, desde licor o pisco hasta vermut o grapa, siempre manteniéndolas en heladera para evitar fermentaciones indeseadas.

Una masa de base sencilla y adaptable

El cocinero explicó que la receta principal puede orientarse a dos estilos:

1. Pan dulce genovés (sin molde)

Lleva abundantes frutos secos, que absorben humedad y permiten que la masa conserve su estructura sin necesidad de molde.

2. Pan dulce tradicional en molde

Incorpora una hidratación extra con leche y puede completarse con naranjas confitadas, chips de chocolate, frutas glaseadas o fruta abrillantada.

Aisama insistió en usar harina 000 por su fuerza y capacidad de sostener los ingredientes, además de manteca, miel, ralladura de limón y naranja, huevos y vainilla natural, evitando cualquier sucedáneo artificial.

Consejos para quienes quieren vender

El chef alentó a quienes buscan emprender este mes:

Hacer piezas pequeñas, de 250 g o 500 g, para que sean accesibles y rendidoras.

Ahorrar gas utilizando hornos con varias unidades a la vez.

Vender también pan dulce de 100 gramos, tipo “souvenir”, para locales comerciales que quieran agasajar clientes.

Respecto de la cocción, recomendó hornear a 170° por 40 minutos los panes de medio kilo, y bajar a 160° durante una hora para piezas de mayor tamaño.

Frutas confitadas: cómo hacerlas en casa

Aisama explicó cómo preparar fruta confitada o glaseada sin recurrir a productos industriales. Para cítricos, indicó un proceso de hervor repetido para quitar amargor y luego cocción lenta en almíbar. Para frutas más firmes —como manzanas, peras o ananá—, el procedimiento es directo en almíbar hasta que se transparenten, para luego secar y pasar por azúcar.

Quienes deseen conocer más recetas pueden seguirlo en Instagram: @martinaisama, donde responde consultas y comparte contenido gastronómico.