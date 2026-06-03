“El Mundial genera ilusión, pero no grandes ventas”, advirtió el sector turístico

La presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT), Lía Rivella, aseguró que, pese al entusiasmo que despierta cada Copa del Mundo, la demanda de paquetes turísticos vinculados al evento sigue siendo limitada en el interior del país debido a los altos costos que implica asistir a los partidos.

La dirigente explicó por Aries que el Mundial suele generar ilusión entre los fanáticos del fútbol, pero no necesariamente se traduce en un volumen importante de ventas para las agencias de viajes. “Hace muchísimos años que vendo viajes al exterior y el Mundial entusiasma a la gente, pero siempre son viajes demasiado costosos”, señaló.

Según detalló, la mayoría de los clientes optó por alternativas más económicas, como la compra de pasajes aéreos y reservas de alojamiento, dejando para más adelante la organización del resto de las actividades una vez en destino.

“Vendimos en general pasajes aéreos y alojamientos para algunos días. Después hubo un par de paquetes armados con entradas para los partidos, traslados y hotel, pero esos fueron adquiridos hace varios meses”, indicó.

Rivella remarcó que esta situación no es exclusiva de la próxima Copa del Mundo, sino que suele repetirse en cada edición del torneo. En ese sentido, sostuvo que los mundiales generan más expectativas que negocios concretos para las agencias del interior.

“Los mundiales son más una ilusión para la gente que algo realmente rentable para las agencias de viajes. Tal vez algunos operadores de Buenos Aires tengan otro movimiento, pero en el interior prácticamente no vendemos este tipo de paquetes”, afirmó.

La titular de ASAT destacó que muchos viajeros prefieren organizar por cuenta propia su experiencia mundialista, especialmente cuando los partidos se disputan en destinos considerados accesibles o familiares para los argentinos, una tendencia que también impacta en la comercialización de paquetes turísticos tradicionales.