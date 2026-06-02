Dulces regionales y escabeches: los productos más buscados en el anexo del Mercado San Miguel

En el anexo del Mercado San Miguel, los productos regionales siguen siendo una de las opciones más buscadas tanto por turistas como por salteños. Dulces artesanales, arropes, miel, escabeches y conservas forman parte de una amplia oferta que combina tradición, sabor y precios accesibles.

"Tenemos variedad de todo, en dulce y en almíbar. Hay cuaresmillo, batata, higo, ciruela, frutilla, pera, lima, zapallo, cayote, manzana y mamón", contó en Un mercado de puertas abierta una de las vendedoras del sector, conocida como "La Nena".

Según explicó, los productos más elegidos son el dulce de cuaresmillo y el de cayote, que se comercializan a $6.000 el frasco de 450 gramos. Además, destacó que las conservas tienen una larga duración. "Sellados duran hasta dos años, por eso muchos turistas los llevan como recuerdo de Salta", señaló.

Entre las opciones también se encuentran los tradicionales quinotos en almíbar y el dulce de manzana, además de una variedad de escabeches que incluyen berenjenas, porotos, ajíes y una propuesta que gana cada vez más adeptos: el escabeche de llama.

"La verdad es que ya hace años que se vende mucho. Empezó en Jujuy y ahora la gente ya lo busca directamente", explicó la comerciante.

Otro de los productos destacados es el ají quitucho en escabeche, reconocido por su intenso sabor picante, que se ofrece a $8.000 el frasco.

La oferta se completa con aceite de coco, utilizado tanto para consumo como para tratamientos estéticos y cuidado personal. "Lo llevan mucho para el cabello y para la piel", comentó. El producto se vende en presentación de 450 gramos a $8.000.

Durante los meses más fríos, los arropes y la miel cobran especial protagonismo. En el puesto pueden encontrarse arropes de chañar, algarrobo, tuna, uva y arándano, todos a $6.000. "En esta época sale mucho el arrope de chañar para la tos y para la garganta, igual que la miel de abeja", indicó la vendedora.

La miel se comercializa a $8.000 el kilo, mientras que el medio kilo cuesta $6.000 y el cuarto kilo $4.000.

El local "La Nena" funciona en el anexo del Mercado San Miguel, ubicado sobre pasaje Miramar 433. "Apenas entran al galpón, a mano derecha estoy yo", invitó la comerciante, que diariamente recibe a quienes buscan llevarse un sabor típico de la región.