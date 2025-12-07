La tradicional ceremonia, que se realizará a las 21 horas y contará con la participación del coro Arsis, marcará el comienzo de una programación especial que combinará propuestas artísticas, recorridos gastronómicos y diversas actividades alusivas a la festividad.
Hoy se realiza una nueva jornada de adopción responsable en Plaza Alvarado
El Centro de Adopciones lleva a plaza Alvarado a sus animales e impulsa actividades de tenencia responsable y vacunación antirrábica.Sociedad07/12/2025
La Municipalidad, a través del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, realiza este domingo 7 de diciembre una nueva jornada de adopción responsable de perros.
La actividad es de 10 a 13 hs, en la plaza Alvarado, más precisamente frente a Universo Café que brindará un desayuno especial de cortesía a quienes adopten.
El evento, llamado “Café y Adopciones”, propone un formato novedoso e inédito en la ciudad con el fin de generar un espacio al aire libre donde las familias puedan conocer a los perros del Centro de Adopciones y participar de actividades de tenencia responsable.
También acompañarán distribuidores de alimentos balanceados con obsequios para los adoptantes; y se realizará vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos de los vecinos que se acerquen al evento.
Los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio.
Del gol de Merentiel a la preparación para el Mundial: la historia de Mario Celedón
El relator combinó recuerdos de sus inicios en Aries con nuevas herramientas para estar listo en eventos internacionales.
El legado de Güemes es federal. El Instituto Güemesiano de Salta completó una extensa gira por seis provincias para consolidar filiales y llevar la figura del héroe gaucho a todo el país.
Comenzó el Adviento: un tiempo de esperanza y preparación para la Navidad
El párroco de La Aparecida de Vaqueros destacó el valor del Adviento como período de alegría y reflexión, y resaltó la importancia de mantener a Jesús como el centro de las celebraciones navideñas.
La interrupción de 20 minutos, causada por Cloudflare, afectó a millones de usuarios y volvió a mostrar la dependencia de la red en unos pocos proveedores críticos.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.