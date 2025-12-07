Hoy se realiza una nueva jornada de adopción responsable en Plaza Alvarado

El Centro de Adopciones lleva a plaza Alvarado a sus animales e impulsa actividades de tenencia responsable y vacunación antirrábica.

Sociedad07/12/2025

La Municipalidad, a través del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, realiza este domingo 7 de diciembre una nueva jornada de adopción responsable de perros.

La actividad es de 10 a 13 hs, en la plaza Alvarado, más precisamente frente a Universo Café que brindará un desayuno especial de cortesía a quienes adopten.

El evento, llamado “Café y Adopciones”, propone un formato novedoso e inédito en la ciudad con el fin de generar un espacio al aire libre donde las familias puedan conocer a los perros del Centro de Adopciones y participar de actividades de tenencia responsable.

También acompañarán distribuidores de alimentos balanceados con obsequios para los adoptantes; y se realizará vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos de los vecinos que se acerquen al evento.

Los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio.

