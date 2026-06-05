“La noticia más triste”: el comunicado con el que confirmaron la muerte del Indio Solari

La cuenta oficial de Instagram del Indio Solari confirmó este viernes el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una noticia que generó una profunda conmoción entre seguidores, artistas y referentes de distintos ámbitos del país.

"La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta", comienza el comunicado difundido en las redes oficiales del músico.

El mensaje señala que el artista ya no está físicamente, aunque remarca que su figura permanece viva en su obra y en el recuerdo de millones de personas.

"No hace falta expresarlo, es el mismo que sienten ustedes", expresaron desde su entorno al referirse al dolor por la pérdida.

Además, solicitaron comprensión para atravesar las primeras horas de duelo en la intimidad y adelantaron que próximamente se darán a conocer detalles sobre la despedida pública.

"Les pedimos comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. En breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública", indica el texto.

El comunicado concluye con una invitación a recordar al artista a través de su música y de los valores que transmitió a lo largo de su trayectoria.

"Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó", finaliza el mensaje.