Un salteño fue elegido para un intercambio académico en el Reino Unido
Luis Sánchez, estudiante de Abogacía de la Universidad Católica de Salta, fue seleccionado para realizar una experiencia de intercambio en el Reino Unido y en las próximas semanas viajará a Londres, donde permanecerá durante un mes alojado con una familia anfitriona mientras cursa estudios vinculados al idioma y la cultura inglesa.
El joven explicó por Aries que la oportunidad surgió luego de obtener una destacada calificación en un examen internacional de Cambridge. A partir de ese resultado, una familiar tomó contacto con la organización encargada del programa y logró gestionar su participación.
“Voy a vivir un mes con una familia en Londres y desde allí asistiré a actividades de estudio en Oxford, donde me enseñarán cuestiones relacionadas con el idioma y la cultura”, contó.
Aunque ya cuenta con los pasajes y la documentación necesaria para concretar el viaje, Luis señaló que aún necesita reunir fondos para afrontar gastos de estadía y movilidad durante su permanencia en Inglaterra.
Con ese objetivo, comenzó a vender bonos contribución de 2.500 pesos y también recibe colaboraciones económicas de quienes deseen acompañar su proyecto académico. “Estoy saliendo a vender y rebuscándomela porque todavía me falta juntar dinero para el viaje”, expresó.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Luis al teléfono 3874 644585 o realizar aportes mediante el alias luissanchez819.
El estudiante agradeció el apoyo recibido y aseguró que compartirá su experiencia desde el Reino Unido una vez iniciado el intercambio, que considera una oportunidad única para fortalecer su formación profesional y personal.