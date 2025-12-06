El Garrahan suma 310 camas nuevas y equipamiento de última generación

Una encuesta de Randstad con más de 4.000 consultados reveló que el 58% de los trabajadores argentinos se siente valorado por su jefe, un porcentaje que se ubica apenas por debajo de Chile.
El Hospital Garrahan puso en marcha el plan de obras más importante de su historia, con seis intervenciones clave destinadas a mejorar la atención médica, la seguridad y el bienestar de pacientes y trabajadores del centro pediátrico.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto incluye la adquisición de 310 camas nuevas que reemplazarán a las que están en uso desde hace más de tres décadas. Las nuevas camas, más tecnológicas y cómodas, cumplen con estándares internacionales de cuidado hospitalario.
El plan contempla además la incorporación de equipamiento de última generación para dotar desde cero a siete quirófanos, y la remodelación integral de habitaciones, baños y áreas de descanso destinadas al personal médico de guardia.
Entre las obras previstas se destaca también la construcción de una nueva área de internación, que sumará 32 camas al hospital. Esta contará con un sector de corta estancia para pacientes oncológicos, un espacio para estudios de sueño y un área especializada para la preparación de medicamentos.
Además, se intervendrá otra zona de internación para brindar mayor confort a los pacientes, con baños más amplios y mayor privacidad, y se ampliarán las salas de enfermería en siete sectores del hospital, lo que permitirá una mejora en la eficiencia y seguridad de los procesos.
Las primeras licitaciones para estas obras ya fueron lanzadas y forman parte de una estrategia integral de modernización de la infraestructura del Garrahan, una institución de referencia en salud pediátrica a nivel nacional.
El sector empresarial y el sindicato de empleados de comercio acordaron pagos no remunerativos por cuatro meses y fijaron un encuentro para evaluar la inflación y la evolución económica.
El cierre de la planta de Whirlpool evidencia un cambio estructural en la industria argentina de electrodomésticos: el boom de importaciones mejoró los precios para el consumidor, pero llevó a la producción doméstica a mínimos históricos.
En Río Cuarto, el Presidente encabezó la incorporación de los primeros seis F-16 a la Fuerza Aérea. Destacó que la Argentina da “un paso histórico” en materia de defensa y reivindicó el rol militar.
A dos semanas de Navidad, la Cámara del Juguete advierte sobre una crisis histórica: seis de cada diez máquinas están paradas. Denuncian una avalancha de importaciones chinas y la competencia desleal del contrabando.
Los primeros 6 aviones F-16 adquiridos por Argentina a Dinamarca arribaron al país, marcando un "hito estratégico" para la defensa nacional.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.
Un helicóptero se desplomó sobre las canchas de tenis del ex KDT. La aeronave sufrió un desperfecto mecánico y el piloto intentó un aterrizaje de emergencia.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.