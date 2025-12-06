Más de la mitad de los argentinos se siente valorado por su jefe

A pesar de que más de la mitad de los argentinos se siente a gusto con su jefe en sus respectivos trabajos, un tercio admite nunca haber recibido, al menos, un reconocimiento por sus logros.

Con más de 4.000 personas encuestadas, la compañía de talento líder a nivel global Randstad presentó los resultados de su última encuesta. En la misma, predomina la buena relación que mantienen los empleados con su empleador, según pudo indagar la Agencia Noticias Argentinas.

El 58% de los trabajadores argentinos se siente valorado por su jefe. En contraposición, el 29% indicó sentirse poco valorado por su jefe y el 14% aseguró no sentirse valorado en absoluto por su superior directo.

Dentro del grupo que se siente valorado por su jefe, se desprende un 18% que se siente muy valorado por su jefe, mientras el 39% refirió sentirse medianamente valorado.

Al comparar estos datos a nivel regional, se observa que los trabajadores de Chile son los que refieren sentirse más valorados por su jefe con el 59%.

Luego se ubican los trabajadores de Argentina con el 58%, y finalmente en Uruguay los que afirman sentirse valorados por su jefe directo contabilizan el 57%.

Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, señaló que el hecho de sentirse valorado en el trabajo “es un elemento clave que da forma al ambiente laboral, uno de los intangibles más importantes a la hora atraer y comprometer al talento”.

“La valoración, el reconocimiento y las relaciones que se tejen entre los líderes y sus equipos tienen una incidencia central en la pertenencia y el sentido de comunidad, y por ende en el compromiso y rendimiento laboral”, detalla Avila.

En ese sentido, destaca que trabajar en la cultura organizacional y en el desarrollo de habilidades de liderazgo funciona como “un imperativo para reducir la brecha y lograr que la experiencia de reconocimiento positivo llegue de manera consistente a todos los equipos”, sin importar el sector o nivel jerárquico.

Reconocimiento de logros

el relevamiento de Randstad también muestra que el 22% de los trabajadores argentinos siente que su jefe siempre reconoce sus logros, mientras que el 46% afirma sentirse reconocido por sus logros solo algunas veces.

Casi un tercio (32%) asegura no haber recibido nunca un reconocimiento por parte de su superior.

Comparado con la región sudamericana, los trabajadores chilenos son los que refieren mayor reconocimiento de logros por parte de sus jefes, alcanzando el 26%.

Le siguen los argentinos (22%) y completan el podio los trabajadores uruguayos (21%).

En el extremo opuesto, el 32% de los trabajadores argentinos y chilenos -y el 35% de los uruguayos- aseguran no haber recibido nunca un reconocimiento por parte de su superior.

“No alcanza con que las personas sientan que su trabajo es importante y valorado: necesitan ver ese valor reflejado en gestos concretos por parte de los líderes. El reconocimiento de logros, el feedback oportuno y las conversaciones de desarrollo son herramientas simples, de bajo costo y de alto impacto, pero aún subutilizadas”, explica la CEO de Randstad para Argentina y la región.

Valoración de la escucha, el trato y la relación

Al consultar a los participantes de la encuesta cómo es la comunicación con su jefe, el 37% de los trabajadores argentinos aseguró que su jefe siempre lo escucha y tiene en cuenta sus opiniones.

Sin embargo, el 43% afirmó que su jefe algunas veces tiene en cuenta sus opiniones y un 20% aseguró que su jefe nunca le pidió su opinión.

Comparado con Chile y Uruguay, los trabajadores chilenos resultan los más escuchados por su jefe (41%), seguidos por los uruguayos (38%) y en úlitmo lugar los argentinos (37%).

Caso contrario sucede con el 20% de los argentinos, el 21% de los uruguayos y el 21% de los chilenos, que aseguran que su jefe nunca tiene en cuenta sus opiniones.

Tipo de trato entre jefes y dependientes

Más de la mitad (56%) de los trabajadores argentinos indicó que nunca fue maltratado por su jefe.

Sin embargo, el 33% aseguró que alguna vez se sintió maltratado por su superior: 9% consideró muchas veces y un minoritario 2% refirió que siempre se sintió maltratado por su jefe.

Al indagar sobre la relación con su jefe actual, el 46% de los trabajadores argentinos aseguró estar muy contento con el tipo de relación que tiene con su jefe; el 41% mantuvo una postura neutra, refiriendo no estar ni contento ni descontento y, en el extremo opuesto, el 9% de los consultados afirmó estar descontento con su jefe y el 4% muy descontento.

En la región, los trabajadores chilenos son los que se muestran más conformes con la relación con su jefe (48%), seguidos por los argentinos (46%) y, en último lugar, se ubican los trabajadores uruguayos (43%), siendo los menos satisfechos con la relación con su superior directo.

Redes sociales

En línea con estos resultados, la mayoría de los trabajadores de la región se sienten valorados y mantienen una buena relación con su jefe.

El 30% de los argentinos, 40% de los chilenos y 41% de los uruguayos encuestados afirmó que tendría a su jefe directo entre sus contactos de redes sociales.

“Este dato muestra cómo el ingreso de los millennials y centennials al mundo del trabajo desdibujó en gran medida la separación entre el ámbito personal y laboral que construyeron las generaciones precedentes, más reacias a estrechar abiertamente vínculos de amistad en el trabajo”, indicaron desde Randstad.

Sobre el final, y relacionado a los jefes y las redes sociales, Avila enfatizó en las relaciones más cercanas y horizontales.

“El desafío está en encontrar un óptimo equilibrio entre cercanía y límites, para que esa mayor proximidad no diluya los roles ni complique la gestión cotidiana. Gestionar las relaciones y el ambiente laboral, equilibrando exigencia y resultados, con los vínculos y el bienestar es una habilidad central que los líderes tiene que desarrollar para asegurar ámbitos laborales más humanos”.

Con información de Noticias Argentinas