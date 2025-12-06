El Hospital Garrahan inicia el plan de obras más importante de su historia. Se reemplazarán 310 camas con tecnología de punta, se equiparán siete quirófanos y se sumarán 32 camas nuevas para internación.
Empleados de Comercio firmaron un nuevo acuerdo salarial: todos los detalles
El sector empresarial y el sindicato de empleados de comercio acordaron pagos no remunerativos por cuatro meses y fijaron un encuentro para evaluar la inflación y la evolución económica.Argentina06/12/2025
Las principales entidades empresarias del comercio y el gremio que agrupa a los empleados del sector firmaron un acuerdo salarial que incluye una suma fija y establece una revisión en marzo de 2026. El entendimiento contempla pagos no remunerativos durante cuatro meses y busca mantener un seguimiento frente a los cambios económicos y la incidencia de la inflación sobre los salarios.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron la nueva revisión dentro de la paritaria mercantil, uno de los convenios que abarca mayor cantidad de trabajadores en todo el país. Según lo pactado, se abonará una suma fija no remunerativa de $60.000, encuadrada en el artículo 6° de la Ley 24.241, que se pagará en diciembre, enero, febrero y marzo. Cada cuota se extinguirá con su pago mensual, aunque el monto correspondiente a marzo de 2026 se incorporará a los salarios básicos a partir de abril del mismo año, en su valor nominal.
Además, las partes resolvieron extender hasta marzo de 2026 la suma fija no remunerativa de $40.000 acordada el 26 de junio de 2025, manteniendo sus condiciones y alcance para todas las categorías del convenio colectivo. La actualización salarial regirá desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, mientras que la reunión de revisión programada para marzo de 2026 tendrá como objetivo analizar la evolución de la economía y el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los empleados del sector.
El acuerdo aclara que estas modificaciones no serán vinculantes para futuras negociaciones salariales en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, aunque las sumas pactadas funcionarán como mínimo convencional una vez homologadas por la autoridad laboral, garantizando un piso salarial dentro del marco legal vigente.
